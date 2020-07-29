«Подкупал коллег, чтоб докладывали...». По делу об убийстве экс-чиновником своей жены допросили родственников погибшей

Уголовное дело в отношении Айдына АБДИНА, который обвиняется в убийстве своей гражданской жены Кымбат Ибраевой, продолжили рассматривать в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области 28 июля.

Подсудимый Абдин (в левом верхнем углу) участвовал в процессе онлайн /Кадр из видеозаписи

Преступление произошло в п. Заречный, где Ибраева с тремя маленькими детьми снимала квартиру. 4 августа 2019 года она сообщила Абдину, что уходит от него и переезжает жить к сестре. После чего пришла в квартиру, чтобы собрать вещи. Гражданский муж был вроде бы не против, но, когда вошел в квартиру, нанес ей 40 ударов кухоннм ножом. Потом ранил себя в живот.

28 июля в суде допросили родственников погибшей. Племянник Руслан НУРГАЛИЕВ рассказал суду, что 4 августа 2019 года он должен был помочь тете с переездом со съемной квартиры. Договаривались, что она позвонит ему заранее, но Кымбат так и не позвонила.

- Поэтому я сам приехал к ней, - сообщил Нургалиев. - Но она была уже убита, о чем я и узнал на месте от соседей и полицейских.

Родные сестры Роза ИБРАЕВА и Гульнара БАЙХАДАМОВА пояснили, что Абдин постоянно обижал Кымбат.

- Он ее бил, не давал ей проход, следил за ней, - сообщила Гульнара Байхамадамова. - Даже заплатил деньги одной из коллег сестры, чтобы она докладывала ему о передвижениях Кымбат. Уточнял, с кем она и во сколько пришла, когда ушла...

Племянник Манарбек ЛЮЛЮК рассказал, что тетя была спокойной, скромной женщиной, которая никогда не вступала в конфликты.

- По характеру она была не способна на агрессию, - объяснил Люлюк. - Не устраивала ни с кем ссор.

В обвинительном приговоре сказано, что в день убийства Абдин испытывал «непреодолимое и глубокое чувство ревности».

С 2014-го по 2015 год Айдын Абдин работал специалистом отдела культуры и развития языков акимата Костаная. В 2015-м был осужден за мошенничество с квартирами. На момент убийства Ибраевой у Абдина была непогашенная судимость (ограничение свободы). Выйдя из колонии, он начал посещать свою гражданскую супругу и детей. В какой-то момент пара начала жить вместе.