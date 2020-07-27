"Мы так и не услышали..." - Что решил суд по иску против строительствя общежития медколледжа в Костанае?

Решение по иску жильцов домов № 183 по ул. Баймагамбетова, № 92 по ул. Гоголя, № 67 по ул. Толстого о признании незаконным строительства общежития медицинского колледжа огласили в Костанайском городском суде сегодня, 27 июля.

Фото из архива "НГ"



Истцы считают, что стройка ведётся с грубыми нарушениями, а общежитие в будущем ухудшит условия их проживания. Иск подали к акимату Костаная, отделу архитектуры и градостроительства акимата Костаная, управлению архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области (заказчик общежития), медицинскому колледжу и компаниям, которые делали проект и госэкспертизу общежития.

Для рассмотрения дела судье Бахыткуль АЛТЫНСАРИНОЙ потребовалось всего 2 заседания, которые прошли в формате онлайн. Ходатайство истцов о приостанавлении стройки на время судебного разбирательства было отклонено. 7 июля выслушали позиции сторон, 24 июля допросили свидетелей.

Эксперт производственного отдела филиала по северному региону РГП "Госэкспертиза" Людмила ГОРОШНИКОВА пояснила, что проект инсоляции (уровня доступа солнца в комнату) производился только для самого здания общежития, а соседние дома никто не обследовал.

- Нет такого требования для близлежащих домов, - отметила Горошникова. – Если квартиры с планировкой на две стороны - на улицу и во двор - то никак в этом помещении не может быть нарушена инсоляция. Достаточно, что свет попадает в одну из комнат. Если там нет однокомнатных квартир, окна которых выходят во внутренний двор, то инсоляция не нарушена. Если таковые есть, то они сами могут заказать расчёт и самостоятельно подтвердить, что у них нарушены требования. Проектировщик не обязан это проверять.

Руководитель компании-генерального проектировщика ТОО «CIVIL INDUSTRIAL PRIJECT GROUP» Фурхат МУРЗАХМЕДОВ прямо во время заседания поднял документы, изучил их и сообщил, что постановление акима на предоставление земли датируется 29 октября 2018 года, а архитектурно-планировочное задание получено им 5 ноября 2018 года.

- Получается, эти документы были вам переданы 2 июня (2018 года - "НГ") вместе с заданием на проектирование? - спросил юрист Ерлан ОСПАНОВ, представляющий интересы истцов.

Валерий Райхерт (слева) и Ерлан Оспанов



- В течение недели после того, как заключили договор 21 мая, - ответил Мурзахмедов.

- Я прошу отнестись к пояснениям ответчика критически, - заявил Оспанов. - Так как не мог он в июне получить задание на проектирование вместе с АПЗ и решением акима, поскольку они были приняты только через полгода. Из этого следует, что рабочий проект разрабатывался без исходных документов, которые, по правилам, обязательно должны быть получены до начала работ по проектированию. В них содержатся исходные данные и другие требования к проекту.

Судья попыталась уточнить у Мурзахметова, какие именно документы были ему предоставлены и когда. Но внезапно видеосвязь конкретно с генпроектировщиком прервалась, в результате ответа на этот вопрос так и не последовало. За него пояснения дал заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Руслан КАТПАЕВ.

- Договор о государственных закупках на проектирование общежития был заключен 1 августа 2018 года, а АПЗ было передано 6 ноября. Проектировщик неверно говорит, что получил его летом, - пояснил Катпаев.

Отдел земельных отношений акимата Костаная и управление архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области предоставили в суд копии того самого постановления акимата за подписью и. о. акима Костаная Айдара Хусаинова. У них один и тот же номер, одна и та же дата, но в первом случае под строительство выделяется участок площадью 0,990 га, а во втором - 0,1110 га. Представитель медицинского колледжа и вовсе заявлял в суде, что передавал под стройку участок площадью 0,1438 га.

- Может быть, ошибочно какой-то акт предоставлен, может, был предоставлен только проект постановления, я не знаю, почему Оспанов за это цепляется, - сказал в прениях Руслан Катпаев. - В постановлении чётко прописан участок в размере 0,1110 га. Все сроки и даты выдержаны, мы имеем право заключать договор на проектирование, а АПЗ выдать уже в момент действия договора.

Чиновники настаивали: несмотря на то, что генеральным планом развития Костаная район будущего общежития предусмотрен для застройки 3-х или 5-этажных зданий, строительство 9-этажного общежития абсолютно законно. Главное - что сохраняется функциональная зона, то есть строят жилые здания.

- По закону доказывать законность принятых решений должны госорганы, однако из десяти участников процесса отзывы предоставили только два, которые так и не представили доказательства и контраргументы. Видимо, этим госорганам просто нечего сказать в ответ на наши аргументы! - заявил в суде 24 июля Оспанов. - Это показывает отношение госорганов к жителям. Мы не спорим, что там должны быть жилые здания. Мы доказываем, что там не должно быть общежития в 9 этажей. Ведь территориальное зонирование и функциональное предназначение - это разные понятия. На земельном участке имелись зелёные насаждения, мы предоставили фото- и видеодоказательства. Должны были, согласно Экологического кодекса, провести общественные слушания, но этого не сделали.

- Вчера мы согласовали текст нашего заявления, - добавил на прениях 24 июля жилец дома № 183 по ул. Баймагамбетова Валерий РАЙХЕРТ. - Особое внимание хотим обратить на ту опасность, которая сейчас представляет стройка для местных жителей. Тяжёлая строительная техника буквально ездит по ступенькам подъезда, так как расстояние до стройки - всего 11 м. Неужели должна случиться беда, чтобы об этом узнали все? Уважаемый суд, ознакомьтесь пожалуйста с фото и видео, на которых видно, как это опасно. У жителей 6-го подъезда дома № 183 по ул. Баймагамбетова просто нет другого выхода во всех смыслах: или рисковать под стрелой работающего крана, или не выходить из дома. Чиновники ссылаются на инициативу Елбасы, которая должна повысить качество образования и улучшить условия проживания студентов. А как быть с Посланием народу? В том же году в главе третьей обозначали необходимость создания комфортной среды проживания. Нам нужен красивый и безопасный двор! У нас нет опыта судебных процессов, но мы верим в правосудие! Казахстан на 62-м месте из 128 стран в Индексе верховенства закона по версии Всемирного проекта правосудия. Поэтому жители верят, что только законные действия приведут к справедливости. Надеемся на справедливое решение!

Судья Бахыткуль Алтынсарина 27 июля прекратила судебное производство по иску. Почему принято такое решение, обещала подробно расписать в определении, которое истцы получат через 5 дней. Кроме того, вынесла частное определение в адрес акима Костаная - за нарушение норм земельного законодательства.

- Судья должна была либо удовлетворить исковые требования, либо отказать, но она выбрала иной путь, - прокомментировал после процесса Ерлан Оспанов. - Суд указал, что нужно было обжаловать не постановление акимата, а договор аренды. Мы так ничего и не услышали, почему мы не можем обжаловать и признать незаконным строительство. Это обещали прописать в определении. Пока производство прекратили, но только не ясно, как она это обосновала.

По словам Оспанова, после того, как истцы получат на руки окончательное решение, юрист посоветуется с жильцами - нужно ли его обжаловать или лучше подать новый иск.

На месте стройки общежития уже возвели стены первого этажа.