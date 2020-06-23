"Хотим признать стройку незаконной!" - строительство общежития медколледжа оспаривают в горсуде Костаная

Предварительное заседание по гражданскому иску жильцов домов, расположенных возле стройки будущего общежития, прошло в Костанайском городском суде 22 июня.

Фото Ксении РЕБИК

Как пояснил юрист Ерлан ОСПАНОВ, кроме признания строительства на этом месте - во дворе медучилища по ул. Баймагамбетова - незаконным, жильцы хотят добиться отмены договоров гозакупок, связанных с общежитием, признать незаконным постановление акима Костаная Кайрата Ахметова о предоставлении земельного участка под стройку и признать недействительными ПСД, эскиз и заключение госэкспертизы проекта.

- Мы уже просили суд в обеспечение нашего иска остановить саму стройку, - рассказал "НГ" Оспанов. - Но судья первой инстанции нам в этом отказала. Это решение мы пытаемся обжаловать в областном суде. Стройка по сути уже идёт, башенные краны таскают грузы. Мы считаем, что есть угроза безопасности жильцам окрестных домов.

В суде выяснилось, что на месте стройки уже разобрали надземные сети КТЭК. На их месте провели временные сети. Представители управления строительства настаивают, что это никак не отразится на подаче горячей воды в ближайшие дома.

Фото Ксении РЕБИК

В качестве ответчиков по иску отстаивают строительство общежития представители акима Костаная, городского отдела архитектуры и градостроительства, медколледжа, госэкспертизы и заказчика - управления строительства, архитектуры и градостроительства области. Они единогласно требуют полностью отказать по всем требованиям истцов.

- Проект строительства общежития реализуется по Дорожной карте занятости, - отметила представитель акима Костаная Айман ТЮТЕНОВА. - На заседании управления координации занятости и социальных программ вопрос строительства общежития решён не был. После чего его рассматривала межведомственная комиссия под председательством премьер-министра РК. Доводы истца о том, что это программа подразумевает лишь ремонт или реконструкцию зданий, не состоятельны. По решению этой комиссии допускается проведения иных видов работ.

Юрист Оспанов, в свою очередь, отметил, что строительство общежития, как минимум, не соответствует генеральному плану развития Костаная. По этому документу в этом районе возможна застройка зданиями от 3-х до 5 этажей. Этот факт на предварительном заседании подтвердили и представители заказчика. Но сразу добавили: несмотря на то, что общежитие по проекту будет 9-этажным, закон нарушен не будет. Почему - объяснят уже в ходе судебного процесса.

Фото Ксении РЕБИК

- Среди документов есть согласие на строительство от медицинского колледжа, но никто не спрашивал жильцов окрестных домов, хотят ли они вместо детской площадки общежитие, - добавил Ерлан Оспанов.

В суде также выяснилось, что земля уже не принадлежит медицинскому колледжу. Ранее на собрании жильцов заместитель акима Костаная Андрей Финк и руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав Дудник заявляли: земля с 2002 года принадлежит медицинскому колледжу и они вправе строить там, что захотят. Но на предварительном слушании представитель колледжа пояснил, что земля принадлежала КВМК до 2018 года, а потом была передана управлению строительства Костанайской области.

Ерлан Оспанов запросил у госорганов с десяток документов связанных со строительством. Среди них должны предоставить и рассчёт инсоляции, который должен показать, как изменится освещённость квартир после строительства общежития.

Главное судебное разбирательство назначено на 7 июля.