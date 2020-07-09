Нестыковки по времени и расстоянию - Спор о строительстве общежития медколледжа продолжается в суде Костаная

Главное судебное разбирательство по гражданскому иску жильцов домов, расположенных возле стройки общежития медицинского колледжа, состоялось в Костанайском городском суде 7 июля.

По словам жильцов, строительство общежития медколледжа идет днем и ночью / Фото предоставлено Валерием РАЙХЕРТОМ

На процессе успели выслушать позицию почти всех участников. И если формулировки чиновников просты: «в удовлетворении иска отказать, доводы истца считаем необоснованными», то вот жильцам есть о чем поговорить. Они считают, что строительство ведется с грубейшими нарушениями как на стадии планирования проекта, так и во время самой стройки.

А стройка не прекращается ни на минуту. Территория огорожена, уже заложен фундамент. Суд отказался остановить стройку до окончания судебного процесса. Строители, по сообщениям жильцов, работают даже ночью.

7 июля в суде выступил юрист Ерлан ОСПАНОВ, он представляет интересы жильцов.

- Никаких общественных слушаний в виде собраний с заинтересованной общественностью не проводилось, - обосновал иск Оспанов. - Проект согласован только с медицинским колледжем, у него взяли нотариальное согласие, у жильцов - нет. Хотя у некоторых домов есть кондоминиумы. Более того, согласно СНиП, для строительства дома высотой более 4 этажей между длинными сторонами зданий определяется расстояние не менее 20 м с учетом инсоляции. Нами достоверно установлено, что расстояние от дома № 183 по ул. Баймагамбетова до общежития - менее 15 м. Территориальное зонирование участка стройки по генеральному плану развития Костаная определено под строительство 3-5-этажной застройки, а общежитие - в 9 этажей. По этому поводу акимат уже отказывал другим застройщикам, но медколеджу сделал исключение. Еще год назад жильцы просили обустроить их двор, сделать там детскую площадку. Но эту просьбу проигнорировали. Строительство ведется по «Дорожной карте занятости», где не предусмотрено возведение новых домов, а есть только лишь ремонт уже существующих.

Свои исковые требования заказчик еще планирует уточнять, но главная цель ясна - остановить стройку.

- Появление 9-этажного здания сократит нашу придворовую территорию, - отметил в суде житель дома № 183 по ул. Баймагамбетова Валерий РАЙХЕРТ. - Дом стоит метров на 15-20 от нашего двора. Вход в общежитие будет прямо напротив 6-го подъезда. Подрядчик нам сообщил, что минимум на 3 м от здания будет еще дорога. Они спилили наши яблони, хотя я видел ответ отдела ЖКХ, где снос деревьев не предусматривается. У нас хоть и не спальный район, но мы тоже хотим отдыхать. Это может вам показаться субъективным, но мы не верим, что студенты не будут создавать лишний шум. Ни во дворе не отдохнем, ни дома не спрячемся.

Представитель управления архитектуры и градостроительства повторил, что общежитие улучшит условия проживания студентов, особенно тех, кто приехал из сел или является сиротой. А общественные слушания необходимы, если строительство предполагает вырубку зеленых насаждений, отсутствие которых подтверждается письмом отдела ЖКХ. Однако жильцы настаивают, что яблони были. В подтверждение предоставили «НГ» фото и видео вырубки. Позднее представитель управления будет утверждать, что это ведомство получило согласование на снос зеленых насаждений с высадкой их после строительства в этом же дворе.

Также представитель управления уточнил, что договор о строительстве был заключен 11 мая 2020 года. Представитель истцов Оспанов попросил приобщить к делу письмо Министерства труда и соцзащиты РК, в котором указано, что распоряжение о внесении изменений в «Дорожную карту занятости» было подписано 14 мая 2020 года. Именно оно через 3 дня после подписания договора разрешало строительство здания в рамках госпрограммы. И это не единственная нестыковка в датах.

- Согласно п. 6 ст. 68 закона «Об архитектурной и градостроительной деятельности», решение акимата о предоставлении земельного участка является основанием для составления задания на проектирования будущего строительства. Его вы получили 25 мая 2018 года. Решение акимата о предоставлении земельного участка выдано 29 октября 2018 года. Каким образом вы начали разрабатывать проект, если разрешение на эту работу вы получаете только через полгода? - спросил Оспанов.

- Этот участок принадлежал медицинскому колледжу, соответственно, задание на проектирование мы делали с привязкой к земельному участку медколледжа, - ответил чиновник.

- Но у вас же все равно не было разрешения акимата? - спросил Оспанов.

- Пока земельный участок отчуждался от медицинского колледжа для передачи его же отделу строительства для проектирования общежития, - прозвучал ответ. - Поэтому для проведения конкурса госзакупок было составлено задание на проектирование.

Представитель медицинского колледжа Ерлан АСКАРОВ, отвечая на вопросы Оспанова, заявил, что нотариальное согласие руководство учебного заведения предоставило по запросу отдела строительства Костаная. Но никаких документов на строительство заказчику не передавало, в том числе и задание на проектирование или разрешение акимата на выделение земельного участка.

Ответы других чиновников тоже непонятны. Например, в суде выяснилось, что желтые линии, которые обозначают место, куда упадут обломки здания в случае его разрушения, носят рекомендательный характер в Костанае, так как наш город - не сейсмоопасный регион. Но здесь вспоминаются дома в микрорайоне Юбилейный, в которых обнаружили трещины из-за некачественного строительства. Кроме того, представители акима Костаная и отдела архитектуры пока не смогли ответить на вопрос, почему общежитие в 9 этажей строится в районе, предназначенном для 3-5-этажной застройки. Они настаивают, что дом предназначен для жилья и строится в жилищной зоне, ссылаясь на ст. 49 закона «Об архитектуре и градостроительстве».

В суде Оспанов отдельно обратил внимание, что 26 октября по приказу отдела земельных отношений участок под строительство был определен на площади 0,990 га. А в договоре об аренде земли, который подписали в управлении архитектуры, площадь уже 0,1110 га. По мнению юриста, таким образом незаконно присоединили к участку часть двора дома № 183 по ул. Баймагамбетова. Как так получилось, пока непонятно. Чиновники обещали это объяснить на следующем заседании, которое состоится 24 июля.