13 июля - день общенационального траура в Казахстане
13 июля в Казахстане объявлен днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz.
В полночь во всех городах Казахстана приспустили государственные флаги.
В 12.00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания.
Сегодня отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ и рекламы. Многие СМИ Казахстана перешли на черно-белый формат в связи с трагедией.
По официальным данным, в стране зарегистрировано 375 смертей от коронавируса. С 7 по 12 июля подтвердили 111 летальных случаев.
Общенациональный траур стал девятым в истории Казахстана.
С обращением к казахстанцам выступил Нурсултан Назарбаев. Он высказал соболезнования тем, чьи родные и близкие скончались от коронавируса.
"Это коварное заболевание забирает жизни наших людей. Это большая боль и невосполнимая потеря для всех нас. Ведь за каждой утратой скрывается трагедия многих людей - отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг... Мы всегда преодолевали все трудности сообща - в единстве и сплоченности. Верю, что и сегодня мы найдем в себе силы выстоять и достойно пройти через это суровое испытание", - говорится в обращении.
Объявляя дату траура, Президент Касым-Жомарт Токаев призвал всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед испытаниями, которые выпали казахстанцам.
"Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших", - сказал Токаев в телеобращении к казахстанцам.
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