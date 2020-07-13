13 июля - день общенационального траура в Казахстане

13 июля в Казахстане объявлен днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz.

В полночь во всех городах Казахстана приспустили государственные флаги.

В 12.00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания.

Сегодня отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратили трансляцию развлекательных программ и рекламы. Многие СМИ Казахстана перешли на черно-белый формат в связи с трагедией.

По официальным данным, в стране зарегистрировано 375 смертей от коронавируса. С 7 по 12 июля подтвердили 111 летальных случаев.

Общенациональный траур стал девятым в истории Казахстана.

С обращением к казахстанцам выступил Нурсултан Назарбаев. Он высказал соболезнования тем, чьи родные и близкие скончались от коронавируса.

"Это коварное заболевание забирает жизни наших людей. Это большая боль и невосполнимая потеря для всех нас. Ведь за каждой утратой скрывается трагедия многих людей - отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг... Мы всегда преодолевали все трудности сообща - в единстве и сплоченности. Верю, что и сегодня мы найдем в себе силы выстоять и достойно пройти через это суровое испытание", - говорится в обращении.

Объявляя дату траура, Президент Касым-Жомарт Токаев призвал всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед испытаниями, которые выпали казахстанцам.

"Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших", - сказал Токаев в телеобращении к казахстанцам.