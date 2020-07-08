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Токаев объявил 13 июля днем траура
8 июля 2020, 20:53 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мной принято решение объявить 13 июля днем траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы не находился в этот день почтит память ушедших", - сказал Токаев.
Глава государства призвал всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед испытаниями, которые выпали перед казахстанцами.
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