Токаев объявил 13 июля днем траура

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мной принято решение объявить 13 июля днем траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы не находился в этот день почтит память ушедших", - сказал Токаев.

Глава государства призвал всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед испытаниями, которые выпали перед казахстанцами.