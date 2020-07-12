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Минута молчания будет объявлена в Казахстане в день общенационального траура 13 июля
12 июля 2020, 21:00 | Государство
Минута молчания будет объявлена в Казахстане в день общенационального траура 13 июля, передает КазТАГ.
«13 июля в день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса в 12.00 по времени Нур-Султана по всей стране будет объявлена минута молчания», - сообщил советник президента Ерлан Карин в воскресенье на своем Telegram-канале.
Напомним, о планах объявить 13 июля днем траура президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 8 июля в ходе телеобращения к казахстанцам. 9 июля глава государства подписал соответствующий указ.
Источник фото: pixabay.com
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