Обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты попросила в обращении к Минздраву пациентка провизорного стационара Костаная

50-летняя Танзиля ВИХРОВА проходит лечение от пневмонии в провизорном стационаре, открытом на базе Костанайской горбольницы. Она записала видеообращение в адрес Министерства здравоохранения РК, в котором благодарит врачей и медсестер и просит обеспечить их средствами индивидуальной защиты (СИЗами).

- Поступила в госпиталь 30 июня с диагнозом пневмония, поражение лёгких - 40%, - сообщает в видеообращении Вихрова. - Врачи работают в опасном режиме, на передовой. У них не хватает одноразовых средств индивидуальной защиты. У них семьи, родные и близкие. Они тоже должны обезопасить их. Задумайтесь! Наше правительство, позаботьтесь о врачах, их и так не хватает, так нельзя!

Корреспонденту "НГ" Танзиля Вихрова рассказала, что поступила в провизорный стационар 30 июня в 23 часа, но в палату её доставили только в 2 часа ночи, перед ней в очереди были ещё 2 машины. При этом свободные места больнице есть.

- Я не думала, что это видео так быстро распространится. Медсёстры с утра приходят, им не хочется получать от начальства, а я хочу им как-то помочь! - пояснила женщина причину своего поступка. - Медики ходят в стиранных, прожаренных хлопчатобумажных костюмах, иногда приходят в фартуке целлофановом. Девчата делают нам системы, очки и одежда мешают, они потеют, с лица пот капает, а ей нужно с первого раза попасть в венку. Медсестра одна на 30 человек. В одной палате ставит систему, из другой ей кричат, что система закончилась, а из третьей - что пациент задыхается. И она, бедная, бежит в этом халате к больным. Медицинский персонал очень внимательный. Первые пару дней у них были белые комбинезоны с китайскими иероглифами. Я поняла, что это многоразовые костюмы. Потом понеслось: разноцветные тряпочные бахиллы, халаты... Похожи на сестёр милосердия при царе Горохе. Это ужасно. Я не могу на это смотреть! Врачей не предупреждала. Пока сидела под системой, решила тихонько записать видеообращение. Для врачей это стало неожиданностью.

По словам Танзили Вихровой, несколько дней назад её попросили за свои деньги приобрести лекарства: "Амбробене" и аскорбиновую кислоту

- Лекарств не хватает, при этом мои дети объехали аптеки и не могли их найти, - возмущается Вихрова. - Сколько уже идёт эпидемия, почему не подготовились? Антибиотики есть, но позавчера приходит врач и говорит - так и так, надо купить.

"НГ" обратилась за комментарием в управление здравоохранения Костанайской области.

Напомним, ранее трое врачей этого же провизорного стационара отказались выходить на дежурство, заявив, что руководство горбольницы никак не реагирует на требования обеспечить медперсонал качественными СИЗами. Главный врач заявил, что дела врачей будут переданы в правоохранительные органы, так как они "самовольно покинули дежурство и оставили пациентов без помощи, незаконно проводили видео- и фотосъёмку с комментариями, записали и скинули в чаты служебную информацию, нарушив тем самым все каноны и медицинские в том числе".



Эту ситуацию власти почти не комментируют. В пресс-службе управления здравоохранения лишь сообщили, что в госпиталь были доставлены 2 000 одноразовых и 520 многоразовых СИЗов. А вопрос корреспондента "НГ" акиму области Архимеду Мухамбетову на онлайн-брифинге 9 июля о ситуации в провизорном госпитале просто не озвучил модератор.

Только по официальной статистике, на 29 июня в девяти городах и районах Костанайской области за время карантина заразились короновирусной инфекцией 36 медиков.