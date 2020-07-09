Вопросы «НГ» акиму Костанайской области о ситуации с Covid-19 не были озвучены во время прямого эфира в РСК

Онлайн-брифинг акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА о текущей ситуации с распространением КВИ прошел в Региональной службе коммуникаций сегодня, 9 июля. Впервые проведение брифинга не анонсировали.

Кадр из видео

Брифинг был организован с крайне плохим звуком и видеосвязью. Но главное - все вопросы корреспондентов «НГ», на которые наши читатели давно хотят получить ответы, были проигнорированы. Последнее, кстати, происходит на брифингах РСК не впервые.

- Сейчас есть 1 668 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - сообщил на брифинге Мухамбетов. - В городской больнице развернут провизорный стационар на 250 коек. Дополнительно приняты врачи из поликлиник города. Медицинские сотрудники обеспечены средствами защиты, оборудованием, лекарственными препаратами для лечения инфекции. С учетом роста числа заболеваемых идет работа по формированию запаса лекарственных средств и медицинских изделий. В области имеется 210 аппаратов ИВЛ, еще 47 будут закуплено. В целях противодействия коронавирусной инфекции в одну смену по области задействовано 527 медицинских работников. Из них 17 врачей, 204 - среднего медицинского персонала, 206 - младшего медицинского персонала. С начала года обучено 600 медицинских сотрудников, до конца следующей недели все медицинские сотрудники будут обучены с помощью лекций и мастер-классов.

После своего выступления аким области сказал: «Если есть вопросы, я готов на них ответить».

Корреспонденты «НГ» в комментариях в Facebook, где проходила трансляция брифинга, задали несколько вопросов. В частности, мы интересовались, сколько сейчас в области есть тест-систем на определение коронавируса, сколько защитных костюмов должны закупить дополнительно.

Корреспондент «НГ» Георгий Говоров попросил прокомментировать скандал с врачами городской больницы, которые на прошлой неделе отказались выйти на работу в провизорный госпиталь, мотивируя это тем, что им не выдали средства индивидуальной защиты (СЗИ). Врачи уверяют, что СЗИ, которые на тот момент были в наличии, старые, стиранные или не отвечают требованиям безопасности. По словам врачей, руководство горбольницы не отреагировало на их просьбы обеспечить нормальную защиту.

Однако ни один из этих вопросов не был задан акиму области. О том, что, почему все вопросы корреспондентов «НГ» проигнорировали, нам обещал сообщить руководитель РСК Марат ЖОЛДЫБАЕВ.