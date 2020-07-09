Новое колесо обозрения - по воле горожан. Такой вывод следует из показаний заместителя акима Рудного на процессе по аттракциону

8 июля заместителя акима Рудного Елену СКАРЕДИНУ допросили в ходе уголовного процесса, главными фигурантами которого являются бывшие руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов и юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик. Оба содержатся под стражей. Давать показания должен был и аким Рудного Бахытжан Гаязов. Однако он, сославшись на занятость, просил суд рассмотреть дело в его отсутствие.

По словам Елены Скарединой, просьба навести порядок в парке отдыха звучали на сходах с горожанами / Фото Георгия ГОВОРОВА



Тлеуова обвиняют прежде всего в том, что он похитил вверенное ему имущество, а именно бюджетные деньги. Как руководитель отдела строительства, он являлся администратором программы по возведению аттракциона. По версии обвинения, в сговоре с Гаврильчиком провернул схему замены запроектированного колеса обозрения на более дешевое. В итоге из 330 млн тенге бюджетных средств реально на аттракцион было потрачено 163,2 млн тенге, а остальные присвоены участниками комбинации.

Если это так, то она не могла быть очень простой - существует множество процедур подготовки к конкурсу госзакупок и самому строительству, в том числе замена или корректировка проекта... И на каждом этапе, по идее, должны были остаться следы, хотя бы в виде подписей и санкций руководства города.

На это с первого дня разбирательства и бьет подсудимый Тлеуов, задавая свидетелям вопросы типа «мог ли я, не являясь членом бюджетной комиссии, повлиять на ее решение», «мог ли я давать указания заместителям акимов»... А свидетели из числа тех, кому он по должности подчинялся, говоря «нет», неизменно останавливаются на моменте, что все решения принимались коллегиально. И суд не получает четких ответов. Как в мультфильме «Кто сказал мяу?». Так было на предыдущем заседании с непосредственным куратором отдела строительства - заместителем акима Рудного по вопросам ЖКХ и строительства Ануаром Ескатовым. Похоже вышло и с Еленой Скарединой, которая в ранге заместителя градоначальника курирует социальную сферу и культуру.

На вопрос, почему она вообще была причастна к теме строительства аттракциона, свидетель ответила, что возводить его намеревались в парке «Достык», а земля там принадлежит отделу культуры. Кроме того, она исполняла обязанности председателя той бюджетной комиссии, на которую «зашла заявка на этот проект». Почему она? Потому что не было заместителя акима по экономическим вопросам. Позже на вопрос судьи Батырбека Кудабаева о том, какое образование получила свидетель, Скаредина ответила, что у нее три высших, из них одно - строительное, еще одно - экономическое.

Прозвучал, как и при допросе Ескатова, вопрос: чья была идея строить новое колесо.

- Проходили сходы с горожанами. Люди говорили, что необходимо навести порядок в парке отдыха, уделять больше внимания развлекательным моментам, - ответила свидетель.

На процессе гособвинитель выяснял, как «проходило совещание по замене колеса». Напомним, сначала его хотели купить в Волгограде. 1 июня 2018 года отдел строительства объявил конкурс на выполнение работ по строительству колеса обозрения, к которому в качестве техспецификации был приложен рабочий проект, разработанный по эскизам ИП Джикия. И уже после заключения договора с победителем, ТОО «АлатауГорСтрой», началась вторая серия - поиск другого колеса, которое нашлось в Санкт-Петербурге. Но окончательно договор подписали с китайской компанией на аттракцион марки «MLT-42F».

СМИ - в частности, «Нашу Газету» - акимат Рудного тогда кормил сведениями о том, что колесо хотят ставить все круче, красивее и надежнее.

Суд 8 июля пытался выяснить, кто и как принимал решение о замене конкурсного объекта. На предыдущих заседаниях речь шла о том, что проходило совещание у Скарединой. На нем присутствовал директор ТОО «Союз аттракцион» Леонид Тхоржевский, презентовал свой аттракцион, его возможности.

- По чьей инициативе он у вас появился? Тхоржевский - гражданин РФ. Откуда он узнал, что Рудному нужно новое колесо обозрения? Кто привел его к вам, должностному лицу акимата? - спрашивали и судья, и государственный обвинитель.

- Они пришли толпой: Тлеуов, Ескатов, представитель ТОО «АлатауГорСтрой», руководитель отдела ЖКХ, по-моему, еще представитель парка «Достык», всех не помню, - ответила Скаредина.

Утверждает, что о ценах не говорили. Тхоржевский рассказывал лишь о параметрах и возможностях колеса. Упомянул о том, что «основные его части будут из Поднебесной».

- Этот момент я точно помню, потому что уточнила: «Так колесо будет китайское?» Он ответил: «Нет, российское», - сообщила свидетель.

По ее словам, вопрос замены аттракциона не был решен на этом совещании.

В суде были допрошены еще два свидетеля. Один из них - бывший и. о. главного бухгалтера отдела строительства акимата Рудного Руслан САИДОВ. Он готовил инвестиционное предложение в отдел экономики по строительству нового колеса и задание на проектирование для отдела архитектуры и градостроительства по тому же проекту. Отвечая на вопросы, свидетель показал, что сам он на деле ничего не рассчитывал - в частности, сумму строительно-монтажных работ, так как все данные давал руководитель отдела.

Руслан Саидов утверждает, что под бюджетной заявкой стоят его поддельные подписи / Кадр из видеозаписи

- У меня самого нет знаний по строительству, не было вузовского диплома и опыта подобной работы тоже не было, - сказал Саидов.

- Давал ли я вам указания, которые бы, по вашему мнению, противоречили закону, - спросил бывшего подчиненного Тлеуов.

- Нет, если бы я так считал, то сразу бы уволился, - ответил свидетель.

Чуть позже он сказал, почему все-таки уволился. По болезни пропустил несколько дней, и руководитель отдела за невыход на работу посоветовал ему написать заявление об уходе. На вопрос, подписывал ли он бюджетную заявку на строительство колеса, Саидов ответил, что не подписывал, но теперь, после досудебного расследования, знает, что на каждом листе заявки стоит его поддельная подпись.