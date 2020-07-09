«Очень быстрая застройка». В суде по «юбилейным» домам прозвучала новая версия их разрушения

Процесс уголовный. На скамье подсудимых - директор проектной организации. На очередном заседании прошел допрос свидетеля-подрядчика: Александр ЧИЖ представлял ТОО «Алматы Строй» - компанию, которая сначала почти полностью построила пятиэтажный дом № 27, а затем из-за трещин по внешним стенам вынуждена была разобрать его.

Александр Чиж назвал несколько причин разрушения дома / Кадр из видеозаписи

Отвечая на вопросы гособвинителя о причинах случившегося, Чиж сослался на заключение экспертов АО КазНИСА, нанятых заказчиком.

- Насколько я помню заключение, неправильным было проектное решение по фундаменту и основная причина - в части геологии имело место несоответствие по грунтам в сравнении с теми данными, что были использованы при изготовлении проекта, - сказал он.

Когда к допросу свидетеля приступил защитник подсудимого, прозвучало еще несколько причин, по которым здание могло разрушиться. Правда, Чиж сделал оговорку, что он не эксперт, это его мнение как строителя. Он упомянул намокание грунтов в месте строительства и пояснил причины этого.

- В микрорайоне «Юбилейный» ведется очень быстрая застройка, - сказал свидетель, - это может быть причиной подъема грунтовых вод. В 2016 году строился дом № 26, там у меня вода была на отметке 4 м 20 см. В 2018 году на 27-м доме вода поднялась почти на полтора метра от этого уровня...

- А могло повлиять на устойчивость дома то, что инженерные коммуникации прокладывались после того, как он был практически построен? - спросил адвокат Олег МАЛЬКОВ. - Ведь объемные земляные работы велись близко к нему.

- Мы писали об этом заказчику. Да, велась канализация, водопровод на небольшом расстоянии от здания... Мы, конечно, не были этому рады. Писали письма в том числе и чтобы защитить свою работу, - сказал свидетель. - В принципе заводить коммуникации после основного строительства можно. Строят же в городе там, где есть пятна в застройке. Важно соблюдать нормы, расстояние.

Сейчас на месте демонтированного дома той же подрядной организацией ведется новое строительство. Дом теперь на свайном фундаменте. Отстроено, по словам Александра Чижа, 30% первого этажа. В октябре 2020 года эту пятиэтажку должны сдать в эксплуатацию.