Выбросившую ребенка в мусорный бак жительницу Костаная приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы

27-летнюю жительницу Костаная Айнуру ЕДИГЕНОВУ обвиняли в том, что в 2019 году она выбросила в мусорный контейнер своего новорожденного ребенка. Приговор по этому делу в огласили суде № 2 Костаная сегодня, 7 июля.

Фото из архива "НГ"

Дело было передано в суд по ст. 100 УК РК (убийство матерью своего ребенка). Однако в ходе разбирательств суд пришел к выводу, что убийства не было, поэтому назначил женщине наказание, не связанное с лишением свободы.

Судья Ольга Кузнецова / Кадр из видеосвязи судебного процесса

- Статья 100 УК РК, по которой сторона обвинения квалифицировала действия Едигеновой, подразумевает убийство матерью ребенка в условиях психотравмирующей ситуации, - объяснила суть приговора судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Однако в ходе суда не было доказано, что она находилась в таком состоянии. Главный вопрос, который встал перед судом - совершила ли Едигенова убийство ребенка или это было неосторожное причинение смерти?

Кузнецова пояснила, что роды у женщины были патологические. Ребенок родился без крика, у него не наблюдалось мышечной активности, поэтому осужденная приняла его за мертвого. В итоге выбросила ребенка в мусорный бак в районе микрорайона Аэропорт, где он умер от переохлаждения.

- То, что осужденная скрывала свою беременность от родных и скрыла факт рождения мертворожденного, как она подумала, ребенка, согласно мнению заслушанных в суде психиатров, соответствует ее характеру, - объяснила судья. - В связи с чем суд переквалифицировал ее действия со ст. 100 (убийство ребенка) на ст. 104 ч.1 УК РК (причинение смерти по неосторожности). И назначил ей 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

По словам судьи, смягчающим обстоятельством также послужило то, что у Едигенова есть двое малолетних детей.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.