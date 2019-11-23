Новорожденного нашли в мусорном баке в Костанае
Младенца утром 23 ноября обнаружил в мусорных контейнерах у дома №5 в микрорайоне Аэропорт дворник ПКСК. Новорожденный мальчик был с пакетом на голове, утверждают очевидцы. На месте происшествия работает полиция.
-Полицией Костаная начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного), - прокомментировали нам в пресс-службе департамента полиции.
Врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако спасти младенца оказалось невозможно.
Идут оперативно-следственные мероприятия. Полиция ищет мать, оставившую младенца умирать на морозе. Идет подворный обход близлежащих домов, проводится опрос жильцов и возможных очевидцев, просматриваются видеокамеры. К поискам привлечены кинологи.
Данный факт взят на контроль руководством Департамента полиции и прокуратурой области
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Сталкер: одни сплетники, провокаторы и злопыхатели))) Не позавидуешь вам. Жить в постоянном стрессе среди людей, не хороших таких. [Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:13]
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией// Согласен перегнули палку мы с вами) Извиняюсь!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму.// Согласен, Я/Мы Гога)
Флуд и оффтопик (часть 4)
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