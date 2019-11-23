Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане? Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.

Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.

Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.

Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.

