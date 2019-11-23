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alex_60
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
Сталкер: одни сплетники, провокаторы и злопыхатели))) Не позавидуешь вам. Жить в постоянном стрессе среди людей, не хороших таких. [Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:13]
23.11.19 16:12
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: я думаю он все осознал и впредь будет сдержаней. Да Гога? Тоже замолвлю словечко за Гогу. В конце концов, здесь же не институт благородных девиц, которых учили говорить о разбившемся...
23.11.19 16:05
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией// Согласен перегнули палку мы с вами) Извиняюсь!
23.11.19 16:02
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму.// Согласен, Я/Мы Гога)
23.11.19 16:01
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму. Стал мне на васап скидывать мои ошибки в комментариях))) :lol: я думаю он все осознал и впредь будет...
23.11.19 15:57
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Новорожденного нашли в мусорном баке в Костанае

23 ноября 2019, 12:21 |  Происшествия

Младенца утром 23 ноября обнаружил в мусорных контейнерах у дома №5 в микрорайоне Аэропорт дворник ПКСК. Новорожденный мальчик был с пакетом на голове, утверждают очевидцы. На месте происшествия работает полиция.

-Полицией Костаная начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного), - прокомментировали нам в пресс-службе департамента полиции.

Врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако спасти младенца оказалось невозможно.

Идут оперативно-следственные мероприятия. Полиция ищет мать, оставившую младенца умирать на морозе. Идет подворный обход близлежащих домов, проводится опрос жильцов и возможных очевидцев, просматриваются видеокамеры. К поискам привлечены кинологи.

Данный факт взят на контроль руководством Департамента полиции и прокуратурой области
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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