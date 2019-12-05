Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
Новорожденного ребенка нашли в одном из контейнеров микрорайона Аэропорт. Сообщение об этом поступило в управление полиции Костаная 23 ноября.
Фото из архива "НГ"
Как сообщила сегодня, 5 декабря, пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая - 26-летняя жительница областного центра.
"В настоящее время досудебное расследование, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований по ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка), продолжается. Назначены экспертизы", - пояснили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 1
Всего: 181
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: А вы разве не обиделись?) Ты даёшь отчёт - своим словам... :-o
Флуд и оффтопик (часть 4)
Не интересно во флуде. Абайка тут правит бал
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Захват Крыма Какой захват? А может стоит сьездить посмотреть с людьми пообщаться. Летом была-люди довольны.
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Абайка, ты гого обиженным - назвал?// А вы разве не обиделись?)
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.