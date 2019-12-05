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drakon
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таноми52
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05.12.19 18:54
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Абайка, ты гого обиженным - назвал?// А вы разве не обиделись?)
05.12.19 18:51
Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.
05.12.19 18:44
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Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае

5 декабря 2019, 16:08 |  Криминал

Новорожденного ребенка нашли в одном из контейнеров микрорайона Аэропорт. Сообщение об этом поступило в управление полиции Костаная 23 ноября.

Фото из архива "НГ"

Как сообщила сегодня, 5 декабря, пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая - 26-летняя жительница областного центра.

"В настоящее время досудебное расследование, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований по ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка), продолжается. Назначены экспертизы", - пояснили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок

Убийство с особой жестокостью. Ребёнок был убит насильно, после всех манипуляций, неизвестных нам и следствию скорей всего. Маме почему то какие то скачухи предусмотрены.
А почему бы ей, первое. Химическую кастрацию не провести. По женской. Полностью исключить в будущем иметь детей. Второе срок должен быть 20-25.
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§ директор пляжа
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.12.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полнсотью согласен с автором выше. равноправие или все таки нет? где все яжматери которые убийц так яро осуждают? что-то тишина
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