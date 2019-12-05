Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае

Новорожденного ребенка нашли в одном из контейнеров микрорайона Аэропорт. Сообщение об этом поступило в управление полиции Костаная 23 ноября.

Фото из архива "НГ"

Как сообщила сегодня, 5 декабря, пресс-служба департамента полиции Костанайской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая - 26-летняя жительница областного центра.

"В настоящее время досудебное расследование, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований по ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка), продолжается. Назначены экспертизы", - пояснили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.