Блокпостов между регионами не будет - Ералы Тугжанов

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов сообщил, что блокпосты между регионами устанавливать не будут, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На онлайн-Брифинге Ералы Тугжанова спросили, будут ли ограничения по въезду и выезду из Нур-Султана, и будут ли нужны для этого справки.

"Никакой необходимости в справках для въезда и выезда не будет. Блокпосты устанавливаться между регионами не будут. Как я уже говорил ранее, будет приостановлено пассажирское, автобусное сообщение между регионами", - ответил он.

Касым-Жомарт Токаев написал, что правительство предложило ввести 14-дневный карантин с 5 июля.

Напомним, двухнедельный локдаун входил в один из сценариев борьбы с коронавирусом, который Президенту презентовал новый министр здравоохранения Алексей Цой. При нем прогнозируется, что в день будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч.

Сегодня, 2 июля, стало известно, как именно будут ужесточать карантин. Отмечается, что фуд-корты в ТРЦ и салоны красоты закроют в Казахстане. Также запретят деятельность, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков и других объектов.

Проводить тои и другие массовые мероприятия по-прежнему запрещено. Стоит отметить, что летники и ряд других объектов будут работать во время карантина. Также несмотря на усиление карантина, за казахстанцами оставили право посещать парки и скверы, а также заниматься спортом на открытом воздухе.

Полный список мер, которые будут приняты с 5 июля - читайте здесь.