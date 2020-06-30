"Закрытие" Алматы и Нур-Султана прокомментировало правительство

В Сети появилась рассылка об усилении ограничительных мер с 30 июня на неопределенный период. Сообщается, что закроются ТРЦ, ТД, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, базары, ряд крупных городов, в том числе Алматы и Нур-Султан. Информацию прокомментировали в пресс-службе правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В рассылке говорится, что решение об ужесточении карантина приняла Межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции.

Якобы в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе приостанавливается деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров. Также отмечается, что будет ограничена работа общественного транспорта, закроются скверы, парки, пляжи и так далее. В рассылке добавили, что будет ограничен выход людей старше 65 лет на улицу.

Также сообщается, что якобы закроются въезд и выезд из городов Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз.

"В социальных сетях распространяется сообщение о введении дополнительных ограничительных мер, утвержденных Межведомственной комиссией. Распространяемое в мессенджерах сообщение - фейк и не соответствует действительности. Просим доверять официальным источникам", - сообщили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе акимата Алматы также отметили, что распространяемая в мессенджерах информация не соответствует действительности.

В свою очередь жителей города просят соблюдать эпидемиологический режим, действующий на территории мегаполиса: сохранять социальную дистанцию, масочный режим и избегать мест массового скопления людей. По возможности не покидать дома, особенно лицам старше 65 лет.

Напомним, 29 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране могут вернуть жесткий карантин, аналогичный тому, что был в марте - мае 2020 года. Глава государства поручил Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу усиления ограничительных мер.

Новый министр здравоохранения Алексей Цой презентовал Касым-Жомарту Токаеву три сценария борьбы с коронавирусом. Самым эффективным считается вариант, при котором в стране будет введен четырехнедельный локдаун. Тогда на конец августа будет регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации.