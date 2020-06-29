Токаев объявил выговоры акимам и вице-премьеру

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры ряду чиновников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

Фото: akorda.kz

"Глава государства Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности.

В связи с этим за упущения в работе Президент объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей Мурату Айтенову, Ондасыну Оразалину и Абылкаиру Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Ералы Тугжанову", - сообщил Уали в Facebook.

Также замечания вынесены акимам городов Нур-Султан и Алматы Алтаю Кульгинову и Бакытжану Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскару Жумагалиеву.

"Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул Токаев, это касается руководителей всех областей", - указал Уали.

Напомним, всего в стране, по официальным данным, 21 327 случаев заражения, из которых 12 933 выздоровели после лечения, 183 погибли. Активно болеющих 8,2 тысячи человек. Число зараженных коронавирусом без клинических симптомов - 16 639 человек.

Количество бессимптомных за неделю выросло почти в два раза - с 9809 до 15 573 человек.

Однако в нескольких городах есть проблемы с тестированием (несколько лабораторий закрылись), поэтому статистика может быть неполной. Кроме того, бессимптомные выявляются лишь среди контактных с ранее заболевшими, так как платное обследование на COVID-19 без наличия симптомов в Казахстане не работает.

За последние три дня Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса (МВК) подтвердила 38 смертей от коронавируса, и еще о пяти летальных случаях сообщили сегодня.

В пятницу сообщили о семи смертях в Нур-Султане, двух в Северо-Казахстанской областии одной в Восточно-Казахстанской области. В субботу, 27 июня, сообщили сразу о 16 смертельных случаях в Нур-Султане. Вчера, 28 июня, появились данные о летальных исходах в Карагандинской и Атырауской областях - по три человека, в Актюбинской области - два человека и по одному летальному случаю в Шымкенте, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.