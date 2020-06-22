19 лет лишения свободы и 5 млн тенге - Как наказали обвиняемого в убийстве сержанта полиции в Костанае

Приговор в отношении Михаила ПРОКУРАТОВА, обвиняемого в убийстве сержанта полиции Дархана Базарбаева, огласили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 22 июня.

Суд посчитал, что вина подсудимого в умышленном убийстве полицейского полностью доказана, и назначил ему 19 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Гражданский иск родственников погибшего полицейского суд удовлетворил и постановил взыскать с Прокуратова 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

- Суд также вынес два частных постановления, - отметила при разъяснении приговора судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА. - В адрес департамента полиции - в связи с нарушением УПК при допросе сестры подсудимого. И в адрес потерпевшего Золоторенко, который дал в суде заведомо ложные показания. Сначала он утверждал, что во время семейного скандала Прокуратов грозился его убить, поэтому они и вызвали полицию. В суде полностью изменил свои показания, заявив, что угрозы не было, но суд счел их необоснованными. Показания Золоторенко были полностью опровергнуты показаниями других свидетелей, которые сообщили, что Прокуратов вооружился кухонным ножом и грозил убийством. Когда приехала полицейская машина, они крикнули об этом подсудимому. В связи с чем его доводы о том, что он не знал, что за дверью полицейские, не подтверждаются.

Судья также пояснила, что Прокуратов целенаправленно и с силой наносил удар Базарбаеву, о чем свидетельствует проникающая рана глубиной 10-11 см. Если бы Прокуратов, как он утверждает, просто вывалился из-за двери с ножом, ранение было бы нанесено в область брюшной клетки или ниже. В коридор, где произошло убийство, падал свет из окна комнаты, поэтому Прокуратов видел, что перед ним полицейский.

При назначении наказания смягчающим обстоятельством послужило наличие двух малолетних детей у подсудимого, отягчающим - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у Прокуратова отрицательная характеристика. В течение 2019 года родственники 4 раза вызывали полицию из-за семейно-бытовых скандалов, связанных с ним.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.