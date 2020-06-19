"Молю о прощении!" - для подсудимого по делу об убийстве сержанта полиции гособвинение запросило 20 лет лишения свободы

Прения по делу об убийстве сержанта полиции Дархана Базарбаева, в котором обвиняется житель г. Тобыл Михаил ПРОКУРАТОВ, прошли в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области сегодня, 19 июня.

Махаил Прокуратов сказал, что у него не было умысла убивать полицейского /Кадр из видеозаписи

- Все доводы о том, что Прокуратов никому не угрожал, а нож взял, чтобы открыть дверь, являются надуманными! - заявил прокурор Абзал ТАШМАГАМБЕТОВ. - Удар Базарбаеву был нанесен с силой и сразу попал в сердце. Если бы Прокуратов, как он утверждал, просто вывалился, открывая дверь, то не было бы такого точного удара и рана была бы незначительной. Рана оказалась глубиной около 10 см, с учетом зимней одежды полицейского. Это говорит о точном и сильном ударе! По показаниям Сыздыкова, напарника Базарбаева, полицейские представились. Тк что Прокуратов знал, что перед ним представитель полиции. Он был в состоянии алкогольного опьянения и злости, поэтому хотел убить полицейского.

По мнению гособвинителя, угрозы Прокуратова о том, что он хочет убить всю семью, были реальными, иначе бы его родственники не вызвали полицию. В любом случае достаточно того факта, что потерпевший Золоторенко (муж сестры Прокуратова) воспринял угрозу как реальную.

В связи с этим гособвинитель посчитал вину подсудимого доказанной по двум статьям УК РК. По ст. 115 (угроза убийства) просил назначить штраф в размере 60 МРП, по ст. 99 ч. 2 (убийство сотрудника правоохранительных органов) - 20 лет лишения свободы. И путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности (строгий режим).

Прокурор также поддержал гражданский иск родственников Базарбаева к подсудимому в размере 3 млн тенге.

Сторона защиты пыталась доказать, что умысла убивать полицейского у Прокуратова не было.

- Согласно первоначальным показаниям напарника Сыздыкова, светоотражающий жилет был только на нем, - отметил адвокат Дулат ШАКИРОВ. - Базарбаев был в полицейской форме темного цвета. В коридоре было темно. Базарбаев стоял перед Свздыковым и закрывал собой светоотражающий жилет, поэтому Прокуратов не мог ничего разглядеть в темноте. Нож у него был в левой руке, хотя рабочая рука у него - правая. Согласно данным специалистов, удар был мгновенным. То есть, Прокуратов просто вывалился и нож вошел в грудь Базарбаева. Если бы он хотел нанести удар, то целенаправленно замахнулся бы правой рукой и Базарбаев мог бы отреагировать, но этого не произошло.

Адвокат заявил, что полицейские не представились, не предъявили требований к Прокуратову и, возможно, в силу неопытности неверно оценили обстановку. Шакиров просил переквалифицировать статью - с убийства полицейского на убийство.

Сам Михаил Прокуратов в прениях и последнем слове просил прощения у родственников сержанта Базарбаева.

- Я вас молю о прощении! - обратился он к отцу Дархана Базарбаева. - Не знаю, сможете ли вы меня когда-нибудь простить... Я сам не люблю пьяные разборки и "синие" драки. Не знаю, кем надо быть, чтобы убить незнакомого человека, тем более - полицейского. Если бы был хоть намек на полицию, я бы точно не вышел! Какой у меня был умысел убивать Дархана Базарбаева? Он ничего мне не сделал, я его не знал, его напарник сказал в суде, что я им не угрожал. В тот момент я был зол только на Золоторенко.

Приговор по этому делу огласят 22 июня.