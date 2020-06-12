Зарезавший родственника чемпион мира по боксу признан невменяемым в Костанае

Постановление по громкому делу об убийстве жителя поселка Алтын Дала Серика Пшенбаева, в котором обвинялся 31-летний чемпион мира по боксу Аслан Муканов, вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 12 июня.

Фото из архива "НГ"

Убийство произошло почти год назад - 11 июля 2019 года - в доме родной сестры Муканова, где она проживала с мужем - Сериком Пшенбаевым. Муканов приехал в Казахстан после пятилетнего отсутствия. Все это время он профессионально занимался боксом, участвовал в международных соревнованиях, поэтому находился в разных странах: Арабских Эмиратах, Турции, Сирии, Америке. В последнее время был на сборах в Колумбии, откуда приехал навестить сестру.

Согласно фабуле уголовного дела, в дом сестры Аслан Муканов пришел рано утром 11 июля. Пшенбаев в это время еще спал. Муканов взял нож и нанес зятю несколько ножевых ранений в шею. Его сестра, услышав шум, зашла в комнату, где увидела брата с окровавленным ножом в руке и истекающего кровью мужа. Пшенбаев скончался до приезда скорой помощи.

Кадр из видеосвязи заседания суда

- Аслан Муканов страдает хроническим психическим расстройством, о котором его родственники даже не подозревали, - отметила, комментируя свое постановление, судья Жаннар ТЛЕУБАЕВА. - Выводы о невменяемости Муканова были сделаны на основе многочисленных судебных экспертиз в области психиатрии и психологии. О состоянии невмнеямости подсудимого в момент совершения преступления дала заключение комплексная экспертиза. В связи с тем, что он является социально опасным для окружающих и себя, суд постановил поместить его в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением. Уголовное дело в отношение Муканова прекращено.

В гражданском иске родственникам Пшенбаева, которые пытались взыскать с подсудимого 10 млн тенге, суд отказал. Судья объяснила, что до совершения преступления Муканов вел себя «как нормальный человек».

- Как пояснил в суде квалифицированный врач-психиатр, Муканов страдал типом психиатрического расстройства, которое долгое время не проявляется, - отметила Тлеубаева. - Такое расстройство имеет свойство проявляться в агрессивной форме, как и было в случае с Мукановым. Однако родственники душевнобольных не отвечают за их состояние, если им достоверно не было известно об их психиатрических расстройствах. Поэтому родственники Муканова не могут нести материальную ответственность.

В связи с невменяемостью Муканова даже судебные издержки, которые составили более 200 000 тенге, будут возмещены за счет государства.

Аслан Муканов стал обладателем титула чемпиона мира по боксу по версии National Boxing Association в марте 2019 года. Тогда он в первом же раунде нокаутировал венесуэльца Стивена Монтерроса. Это была его шестая победа на профессиональном ринге, в пяти из них он заканчивал бой досрочно. Тогда же в небольшом интервью «НГ» он сообщал, что скучает по дому и скорее хочет вернуться.