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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
А это вчера привозили пенсию.И пособие d.radikal.ru новым гражданам.Видите в машине - окошечко? Через него будут выдавать. Мне - повезло, я буду первым в очереди... :lol: :oops: :-P Ну никакой -...
12.07.19 15:45
андрей 117
Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане
давно пора.раньше в гаи деньги отдавали и не проходили.сейчас частнику и так же все.
12.07.19 15:08
Тот самый
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют. по крайней мере раньше проверяли. Сильно сомневаюсь. В 2005-м пробовал сдать на гаишном ЗИЛу на полигоне в КЖБИ. Мама дорогая, тот ЗИЛ был...
12.07.19 12:59
maxsaf
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: а у нас сейчас цифровизация Аха, я вижу ))). Сочувствую :lol:
12.07.19 12:23
alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
maxsaf: Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле у вас автоцонов нет. а у нас сейчас цифровизация. "Человеку предлагается автомобиль, который обустроен семью датчиками. Сам автодром...
12.07.19 12:17
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Некоторые детали задержания подозреваемого в убийстве Аслана Муканова раскрыли в ДП Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

12 июля 2019, 13:02 |  Криминал

Чемпион мира по версии NBA в весе до 61 кг Аслан Муканов был задержан сотрудниками полиции вчера, 11 июля, неподалёку от п. Заречный.

В департаменте полиции отказались называть имя задержанного, пояснив только что это "бывший спортсмен". Но и опровергать, что это именно Муканов, не стали.

Муканова подозревают в убийстве мужа собственной сестры, 32-летнего Серика Пшенбаева. По данным следствия, погибшему нанесли несколько ножевых ранений. Скорую вызвала жена убитого.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Убийство раскрыли по горячим следам, - сообщил начальник МПС Серик РАКИШЕВ. - Подозреваемый попытался скрыться в направлении п. Заречный. Я и мой напарник были неподалёку от КХ "Садовод", где местный начальник службы охраны видел похожего по описанию человека. Подкрепление из бойцов спецподразделения "Арлан" следовало позади нас. Мы догнали подозреваемого, по громкоговорителю потребовали остановиться и поднять руки вверх, а затем лечь на землю. Он был в приметной одежде. Сопротивления подозреваемый не оказывал. Запаха алкоголя я не почувствовал.

За несколько часов подозреваемому удалось пройти около 8 км, переплыть Тобол. Судя по фотографиям, Аслан Муканов в момент задержания был в мусульманской одежде. Но комментировать этот факт, также как и называть причины ссоры, Серик Ракишев отказался, ссылаясь на интересы следствия.

Известно, что Муканов сейчас активно даёт показания.


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