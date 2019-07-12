Задержанный по подозрению в убийстве оказался чемпионом мира по боксу из Костаная

Вчера, 11 июля, в поле неподалеку от п. Заречный был задержан подозреваемый в убийстве жителя поселка Алтын Дала (по первоначальному сообщению ДП полиции - п. Аксай) Серика Пшенбаева, 1987-го года рождения. Как стало известно, задержанный - известный спортсмен.

Это чемпион мира по версии NBA в весе до 61 кг Аслан Муканов, сообщает СИА «SPORTINFORM».

31-летний боксер из Костанайской области в марте завоевал титул чемпиона мира по версии National Boxing Association, нокаутировав уже в первом раунде венесуэльца Стивена Монтерроса. Это была его шестая победа на профи-ринга, в пяти из них он заканчивал бой досрочно. Казалось, что удача повернулась к парню лицом, он достиг какого-то результата за короткий срок – полтора года Муканов проживал и тренировался в Колумбии, его промоутером был Нельсон Лопез, и после поединка с Монтерросом Аслан предвкушал возвращение на родину, и признавался в интервью "НГ", что скучает по дому.

Однако возвращение в родные пенаты обернулось для него плачевно. 11 июля, в поселке Алтын Дала был обнаружен труп Серика Пшенбаева, 1987-го года рождения. На дежурный пульт поступил звонок от неизвестной женщины. С ее слов убитый поехал в поселок к сестре, но был зарезан ножом. В убийстве подозревался Аслан Муканов. В области был объявлен план перехват, и вскоре чемпион мира был задержан.