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Подозреваемого в убийстве помог задержать начальник охраны КХ "Садовод"

11 июля 2019, 17:26 |  Криминал

В поселке Аксай Костанайского района 11 июля произошло убийство. Два родственника в возрасте едва за тридцать поссорились и один из них нанес другому смертельное ножевое ранение, после чего скрылся.

В полицию о преступлении сообщила жена убитого. В убийстве подозревался ее брат. По данным полиции подозреваемый отправился в сторону поселка Заречный. Как сообщает пресс-служба ДП, преступление удалось раскрыть "по горячим следам", а подозреваемого задержать, благодаря помощи 25-летнего начальника охраны КХ "Садовод" Евгения РАДЮКА.

Начальник МПС Серик Ракишев и участковый  инспектор полиции Батыр Искаков, которые находились в составе оперативной группы,  сообщили начальнику охраны, что предполагаемый преступник движется в направлении полей хозяйства.

Через несколько минут  Евгений Радюк перезвонил и сообщил, что видит на поле мужчину, по описанию похожего на подозреваемого. 

- Мне предупредили, чтобы я дождался опергруппы, поскольку подозреваемый мог оказать сопротивление, - приводит слова Евгения пресс-служба ДП. - Полицейские сработали очень профессионально и оперативно.

Подозреваемый был задержан. Проводится досудебное расследование.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО
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