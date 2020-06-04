"Он абсолютно свободен" - Хозяину "Иволги" Василию Розинову вынесли новый приговор

Апелляционную жалобу по делу основателя группы компаний «Иволга», который был осужден 2 марта 2020 года и наказан ограничением свободы на 2 года и 6 месяцев, коллегия Костанайского областного суда по уголовным делам рассмотрела сегодня, 4 июня.

Фото из архива "НГ"

Генеральная прокуратура РК на финише уголовного процесса, который начался 17 сентября 2019 года, запрашивала для Розинова 6 с половиной лет лишения свободы, обвиняя его по статье ст. 177 ч. 4. п. «б» УК РК (в редакции 1997 года) в мошенничестве путем хищения.

На протяжении полугода в суде № 2 Костаная гособвинение при участии представителя Евразийского банка развития доказывало в действиях предпринимателя умысел на невозврат крупного кредита. На момент уголовного преследования Розинова ЕАБР, выдавший его, оценивал свой ущерб суммой в $52 млн.

Процесс завершился обвинительным приговором, но судья переквалифицировал статью на ч. 4 п. 2 ст. 195 УК РК (причинение имущественного ущерба собственнику... путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

С приговором не согласились все участники процесса. Как пояснял «НГ» в марте адвокат Розинова Константин Геращенко, его подзащитный должен быть оправдан, оснований считать его виновным нет. Он же сообщил, что кроме жалобы с их стороны уже подано ходатайство прокуратуры, которая считает, что все-таки имело место мошенничество, а также жалоба Евразийского банка развития.

Коллегия областного суда вынесла Василию Розинову новый приговор.

- По ст. 194 ч. 1 в редакции УК РК 1997 года - это незаконное получение кредита, - прокомментировал «НГ» итоги заседания Константин Геращенко. - И за истечением срока давности дело в отношении Василия Самойловича было прекращено. Он абсолютно свободен.

Что касается возврата заемных средств банку, то вопросы об этом рассматривались не в рамках уголовного процесса, а в гражданских судах. Погашение по нескольким исполнительным производствам продолжается.

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