За что наказали экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова?

Приговор в отношении экс-руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алексея ТАРАСОВА вынесли сегодня, 28 мая. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Недавно на сайте Костанайского областного суда появился пресс-релиз, в котором разъясняются подробности уголовного этого уголовного дела.

Фото из архива "НГ"

Согласно опубликованным данным, в феврале 2018 года Тарасов, используя свои служебные полномочия, подписал акт приема-передачи земельного участка, расположенного на пересечении пр. Назарбаева - ул. Камшат Доненбаевой в Костанае. На участке находилась АГЗС, но Тарасов «умышленно не конкретизировал наименования и количество принятого имущества». Газовую заправку он должен был реализовать, обратив вырученные средства в доход государства. Однако Тарасов нашел объявление о предоставлении услуг по разбору и демонтажу АГЗС. В марте 2018 года получил за демонтаж 5 млн тенге. Эти деньги он потратил на собственные нужды.

- В результате имущественный комплекс АГЗС стоимостью 11 132 919 тенге был незаконно реализован, что повлекло тяжкие последствия для охраняемых законом интересов государства, - уточняется в пресс-релизе Костанайского областного суда.

Именно в эту сумму отдел ЖКХ оценил причиненный ущерб, который Тарасов выплатил в полном объеме.

Второй эпизод дела связан с аркой Центрального сквера, которую строило ТОО «Сервис КСТ». Несмотря на выполненные в срок работы, Тарасов без всяких оснований и выявленных со стороны подрядчика нарушений отказал ему в приемке готовой арки. Этим экс-руководитель ЖКХ воспрепятствовал законной деятельности предпринимателя.

В судебном заседании Алексей Тарасов полностью признал вину, несколько раз сообщил, что раскаивается. В связи с чем гособвинитель в прениях попросил для него 4,5 года ограничения свободы. Однако судья назначил более строгое наказание: 3,5 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении) без конфискации имущества.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.