Санврачи рассказали, откуда коронавирус попал в колонию для пожизненно заключенных в Житикаре, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Костанайской области из 106 человек, у которых выявили COVID-19, 76 находятся в городе Житикаре. В числе последних - сотрудники колонии 161/3, именуемой "Черный беркут".

Санврачи рассказали, как произошло заражение в режимном учреждении. "Это было со стороны курсанта, который проходил практику, данный курсант имел контакт с больным отцом, а она в инкубационном периоде проходила практику. Было проведено расследование и четко прослеживался путь", - сообщил руководитель департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Костанайской области Орал Бекмагамбетов.

Сразу же после этого было проведено исследование среди сотрудников колонии на КВИ, первые анализы были отрицательными, а вот второе тестирование, уже после окончания инкубационного периода, позволило выявить первых зараженных в колонии.

В департаменте также сообщили, что, если среди осужденных выявят COVID-19, лечить их будут на территории учреждения. "У них имеется специальный изолятор на 56 мест, имеются все лекарственные препараты и оборудование. Поэтому здесь никаких проблем нет, если кто-то из них заболеет. Но можно сказать, что они, наверное, более защищены, чем мы. Все-таки изоляция там достаточно серьезная. Вы сами понимаете, одиночные камеры, и к ним обычно никто не ходит", - рассказали в департаменте.

Санврачи также отметили, что доступ к осужденным имеют только единицы из сотрудников. А всплеск заражения, отметил Орал Бекмагамбетов, связан с открытием дополнительных лабораторий, так как количество обследуемых увеличилось с 600 человек до 1200 в сутки.

Кроме того, в департаменте заверили, что эпидемиологическая цепочка в Житикаре установлена. Пожилая пара, которая первая заболела КВИ в городе, привезла вирус из Нур-Султана. В больнице мужчина скончался.

"Фактически в течение месяца они никуда не обращались. И там уже медицинские работники ничего не смогли сделать. Очень близкий контакт, среди них оказались рядом живущие соседи и так далее. Очень тесно и близко общались. А люди очень активные были. Соответственно, оттуда все пошло", - рассказал Орал Бекмагамбетов.

В департаменте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Костанайской области отметили, что по всей области зараженные переносят вирус не в тяжелой форме, аппарат искусственной вентиляции легких понадобился только одному пациенту. Сейчас под особым наблюдением находится только зараженный, прибывший из России. Он болен вирусным гепатитом и ВИЧ.

Напомним, что коронавирусом заразились 19 сотрудников "Черного беркута". Их госпитализировали в Житикаринскую городскую больницу. Позже число зараженных выросло до 25 человек.