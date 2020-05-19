Еще 6 заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в житикаринской УК 161/3

25 инфицированных COVID-19 сотрудников УК 161/3 в Житикаре были выявлены благодаря усилению проведения скрининговых исследований. В том числе 19 заболевших - вчера, 18 мая, и еще 6 случаев - сегодня.

Об этом сообщила Региональная служба коммуникаций Костанайской области на своей странице в Instagram.

По словам руководителя департамента контроля качества безопасности товаров и услуг по Костанайской области Орала БЕКМАГАМБЕТОВА, в результате открытия дополнительных двух лабораторий появилась возможность увеличить количество обследуемых в два раза - с 600 до 1 200 человек в сутки.

- Это позволило охватить все высокие группы риска: пациентов, идущих на плановое лечение, пациентов, старше 50 лет с хроническими заболеваниями – в первую очередь с легочными заболеваниями, сахарным диабетом и т. д, - отметил Бекмагамбетов. - Также мы охватили в полном объеме закрытые учреждения области, одним из которых является УК 161/3.

Как отмечают в ДККБТУ, с момента выявления первого зараженного в Житикаре, а также отдельных случаев заболевания в данном учреждении областной оперативный штаб принял решение провести стопроцентное обследование всех сотрудников. Из числа выявленных только двое имеют легкие катаральные явления: насморк, першение в горле. У остальных нет симптомов. Все 25 человек госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской ЦРБ. Состояние у всех пациентов удовлетворительное.

Также были протестированы наиболее близкие контакты инфицированных, в том числе среди осужденных, у всех результат теста - отрицательный.

В УК 161/3 содержатся 287 осужденных, работают 87 сотрудников. Сотрудники УК с отрицательным результатом теста направлены на домашний карантин.

Как пояснил и. о.начальника ДУИС по Костанайской области Бауыржан УРАЗАЛИН, в ходе карантинных мероприятий контакты между сотрудниками и осужденными были минимизированы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

- Для поддержания работы объектов жизнедеятельности в УК 161/3 были направлены сотрудники из числа резерва учреждений области, - сказал Уразалин.

Сейчас учреждение работает в штатном режиме, на постоянной основе проводятся все дезинфекционные мероприятия, термометрия.