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19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре
19 мая 2020, 09:08 | Коронавирус
Коронавирусная инфекция выявлена у 11 мужчин и 8 женщин. Все они сотрудники РГУ «Учреждение УК – 161/3». Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.
Диагноз COVID-19 подтвержден исследованием ПЦР. Возраст заболевших от 21 года до 54 лет.
- Данные лица являются близкими по контакту с ранее заболевшими пациентами. Все находились на казарменном положении, в город никто не выходил, - сообщили в штабе. - В настоящее время больные госпитализированы в Житикаринскую городскую больницу. Получают лечение соответственно утвержденному протоколу.
Всего в регионе выявлено 98 случаев заражения COVID-19, 47 человек выздоровело, 1 скончался.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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