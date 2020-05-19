19 случаев COVID-19 зарегистрировано в Житикаре

Коронавирусная инфекция выявлена у 11 мужчин и 8 женщин. Все они сотрудники РГУ «Учреждение УК – 161/3». Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.

Диагноз COVID-19 подтвержден исследованием ПЦР. Возраст заболевших от 21 года до 54 лет.

- Данные лица являются близкими по контакту с ранее заболевшими пациентами. Все находились на казарменном положении, в город никто не выходил, - сообщили в штабе. - В настоящее время больные госпитализированы в Житикаринскую городскую больницу. Получают лечение соответственно утвержденному протоколу.

Всего в регионе выявлено 98 случаев заражения COVID-19, 47 человек выздоровело, 1 скончался.