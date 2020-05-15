Транссексуала Джоконду привлекли к административной ответственности за приставание в общественных местах в Костанае

Ситуацию со скандальным видео, на котором транссексуала Джоконду тащат за волосы и грубо запихивают в машину сотрудники охранного агентства «ГБР Арыстан», продолжают разбирать полицейские.

Кадр из видео

На данный момент в отношении двух сотрудников «ГБР Арыстан» проводится досудебное расследование по ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных служб). Житель Нур-Султана Серик Сагиндыков (Джоконда) привлечен к ответственности по двум статьям КоАП РК: ст. 449 (приставание в общественных местах) и ст. 434 (мелкое хулиганство).

- Досудебное расследование в отношении сотрудников "ГБР Арыстан" только начато, назначены экспертизы. По результатам следственных действий будет принято процессуальное решение, - сообщила «НГ» пресс-секретарь ДП Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - В отношении 32-летнего жителя г.Нур-Султан по заявлениям сотрудников АЗС и "ГБР Арыстан" составлены два административных протокола - по статьям 449 и 434 КоАП РК.По статье 449 вынесено предупреждение, по ст. 434 административный материал направлен в суд.

В распоряжении "НГ" есть видеозапись с камеры наблюдения АГЗС. На первом фрагменте видно, как Джоконда общается с дорожными рабочими, на втором - как к ней подходят сотрудники охранной службы.

Видео задержания Джоконды попало в Сеть 14 мая.

Согласно комментарию пресс-службы департамента полиции, 13 мая, в 16.50, от оператора АЗС на перекрестке пр. Абая и ул. Быковскогое поступил сигнал с тревожной кнопки. На место прибыла группа быстрого реагирования "Арыстан". Сотрудники частной охранной фирмы увидели, как девушка бросает камни в стекла АЗС и дерется с рабочими, которые поблизости укладывали асфальт. При попытке ее задержать девушка оказала ожесточенное сопротивление. Ее привезли в Южный отдел полиции, где выяснилось, что это парень.

Как сообщил "НГ" сотрудник "ГБР Арыстан" Шынгыс Исахметов, нападавший расцарапал лицо охраннику фирмы и порвала ему ухо, в связи с чем он подал заявление в полицию.

- Охранникам «ГБР Арыстан» назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила советник начальника ДП Елена КАШАРИНА. - Повреждения относятся к легкой степени, поэтому судиться они будут в частном порядке.