Джоконда с лопатой: нападение транссексуала прокомментировали в охранном агентстве «ГБР Арыстан» в Костанае

Видео, на котором сотрудники костанайского охранного агентства «ГБР Арыстан» грубо хватают девушку и запихивают в машину, уже облетело все социальные сети. Инцидент произошел на АГЗС, расположенной на перекрестке проспекта Абая и улицы Быковского, 13 мая, около 16.00.

Кадр из видео

- АГЗС находится под нашей охраной, - сообщил «НГ» сотрудник «ГБР Арыстан» Шынгыс ИСАХМЕТОВ. - Когда на пульт поступил звонок, наши ребята выехали на место. Они увидели как парень нападет на водителей и рабочих, которые кладут асфальт. Наши ребята, кстати, сразу поняли, что это парень, поэтому и вели себя жестко. Они попытались его задержать, но он повел себя неадекватно. Схватил лопату и ударил по машине, затем расцарапал лицо нашему охраннику и задел ухо.

Как отмечает Исахметов, согласно Закону «Об охранной деятельности», в случае нападения у сотрудников «ГБР Арыстан» есть полномочия задерживать нарушителей и доставлять в полицию. Так что «арыстановцы» действовали согласно инструкциям, поэтому привезли нападавшего в Южный отдел полиции УВД Костаная.

Ранее в департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по документам девушка оказалась парнем 1988 года рождения. Сотрудники «ГБР Арыстан» пояснили: в документах указано имя - Серик Сагиндыков, и место жительства - Нур-Султан. В столице он известен под экзотическим именем Джоконда.

Сагиндыков не раз попадал в скандальные истории и становился героем сюжетов СМИ. В частности, на телеканале КТК 13 июня 2017 года сообщали, как Джоконда обратилась в полицию с заявлением о том, что таксист украл у нее четыре билета на ЭКСПО, сотовый телефон и $900. Но в итоге она сама стала подозреваемой, потому что таксист подал заявление о том, что Джоконда в состоянии алкогольного опьянения напала на его автомобиль и нанесла повреждения на сумму 300 000 тенге.

В телесюжете девушка рассказывает, что ее не раз избивали полицейскими «именно Есильского ОВД» и фиксировали нанесение ударов камерой мобильного телефона. Причина - нетрадиционная ориентация.

Уроженец Уральска Серик Сагиндыков несколько лет назад сменил пол и стал называть себя Джокондой, но документы остались на прежнее имя. Сейчас проживает в Нур-Султане. Когда и зачем приехал в Костанай, неизвестно.