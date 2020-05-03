Как выглядит восстановленная Ак-мечеть в Костанае?

Реставрацию Ак-мечети планируют завершить в мае. Об этом на своей странице в Инстаграм 2 мая сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Там же опубликованы фотографии, сделанные снаружи и внутри здания.

"Сегодня осмотрел ход реставрации памятника истории и культуры «Ақмешіт», - говорится в сообщении. - Как ранее уже говорил, реставрационные работы проводятся в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». Данный памятник включен в список сакральных объектов Казахстана. На сегодняшний день проводится установка минаретов и работы по внутренней отделке помещений. Также запланированы работы по благоустройству территории мечети. Завершить работы планируется в текущем месяце. Поручил провести все работы в установленные сроки".

Год назад, в мае 2019-го, "НГ" сообщала, что областной бюджет выделит 200 млн тенге на реконструкцию Ак-мечети. Но в сентябре руководитель управления культуры Ерлан Калмаков пояснил, что речь уже идет об экономии средств бюджета и увеличении доли привлеченных денег.

- Наша основная задача - сохранить это уникальное здание, построенное в 1893 году, - отметил он. - Поэтому в этом году подрядчики будут укреплять фундамент, обновлять кровлю и фасад, заменят инженерные сети. Основные реставрационные работы пройдут в следующем году.

Фото из аккаунта аrkhimed_mukhambetov

Фото рубежа XX в.в.

Тогда же Калмаков напомнил, что Ак-мечети вернут первоначальный облик, согласно которому верхний купол был мечети был на 3 метра выше существующего, а пристройки рядом не было. В связи с чем пристройку уже демонтировали.

Главный вопрос - останется ли после реставрации Ак-мечеть действующей мечетью или станет музеем - пока открыт. После реставрации «обстоятельное решение» примут власти Костанайской области совместно с ДУМК (Духовное управление мусульман Казахстана), отметил Калмаков. В августе 2018 года ДУМК передал на баланс историко-краеведческого музея области. Если мечеть станет действующей, то, скорее всего, ее вновь передадут на баланс ДУМК.

Общая площадь здания мечети - 851,4 кв. м, высота - 4,51 м. Купол и минарет поднимаются над землей, соответственно, на 18,89 м и 22,745 м. В мечети одновременно могут находиться более тысячи человек.

