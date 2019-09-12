Реконструкцию Ак-мечети Костаная продолжат в 2020 году
Ольга ЛИХОГРАЙ
В начале сентября начались активные работы по реконструкции здания костанайской Ак-мечети. Тендер на ремонтные работы выиграла специализированная организация ТОО «Мангыстау-Реставрация».
- Здание Ак-мечети является памятником архитектуры и истории, поэтому его ремонтом может заниматься только специализированная организация, - пояснил «НГ» сегодня, 12 сентября, руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. - Областной бюджет в этом году выделил на ремонт здания 30 млн тенге. Сейчас также создан специальный фонд по привлечению средств для ремонта Ак-мечети.
В конце мая этого года сообщалось, что областной бюджет выделит 200 млн тенге на реконструкцию Ак-мечети. Однако сейчас, по словам Ерлана Калмакова, речь идет об экономии средств бюджета и увеличении доли привлеченных денег.
- Наша основная задача - сохранить это уникальное здание, построенное в 1893 году, - отметил руководитель управления культуры. - Поэтому в этом году подрядчики будут укреплять фундамент, обновлять кровлю и фасад, заменят инженерные сети. Основные реставрационные работы пройдут в следующем году.
Фото рубежа XX вв.
Калмаков напомнил, что Ак-мечети вернут первоначальный облик, согласно которому верхний купол был мечети был на 3 метра выше существующего, а пристройки рядом не было. В связи с чем пристройку уже демонтировали.
Так будет выглядить мечеть после реконструкции
Главный вопрос - останется ли после реставрации Ак-мечеть действующей мечетью или станет музеем - пока открыт. После реставрации «обстоятельное решение» примут власти Костанайской области совместно с ДУМК (Духовное управление мусульман Казахстана), отметил Калмаков. В августе 2018 года ДУМК передал на баланс историко-краеведческого музея области. Если мечеть станет действующей, то, скорее всего, ее вновь передадут на баланс ДУМК.
Фото второй половины XX вв.
Общая площадь здания мечети - 851,4 кв. м, высота - 4,51 м. Купол и минарет поднимаются над землей, соответственно, на 18,89 м и 22,745 м. В мечети одновременно могут находиться более тысячи человек.
Фото начала 2000-х годов
В годы Великой Отечественной войны в здании мечети был организован эвакуационный пункт. Здесь нашли приют эвакуированные ленинградцы.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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