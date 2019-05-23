На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
Ольга ЛИХОГРАЙ
Ак-мечеть Костаная, которую несколько месяцев назад обнесли лесами и законсервировали, уже обследовали архитекторы. Скоро местные подрядчики приступят к ее реконструкции.
Об этом, сегодня, 23 мая, на брифинге сообил руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ.
- По Ак-мечети уже составлена научная проектная документация, я подчеркиваю - именно научная, а не проектно-сметная, - отметил он. - Это означает, что реставраторы будут возвращать ей первоначальный облик. Лучшие архитекторы уже съездили в Оренбург и выяснили, что, например, что изначально верхний купол мечети был выше на 3 м, поэтому его будут увеличивать. По восстановлению первоначального облика Ак-мечети проведена большая работа. На эти цели мы направили привлеченные средства.
Средства на реконструкцию мечети - 200 млн тенге - выделил областной бюджет. Тендер еще не провели. Как только определится подрядчик, строители приступят к работе, реконструкция ориентировочно займет около четырех месяцев. И если в связи с погодными условиями ее не успеют закончить в 2019 году, то продолжат в следующем.
Останется ли после реставрации Ак-мечеть действующей мечетью или станет музеем - пока неизвестно, отметили на брифинге.
До августа 2018 года мечеть находилась на балансе Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Потом ее передали на баланс историко-краеведческого музея области. ДУМК тогда заявил, что намерен содержать мечеть после ее реставрации.
Ерлан Калмаков также сообщил, что областная филармония переедет в здание нового Дворца молодежи, к 1 июня.
- Кабинеты в старом здании филармонии займут госслужащие, а концертный зал останется в качестве малого концертного зала, где будут проводиться мероприятия, - пояснил руководитель управления культуры. - Возможно, его облик тоже улучшат. Кстати, оборудование в этом зале хорошее, минус - в маленькой сцене.
22 мая в Нур-Султане завершился республиканский форум работников и организаций культуры, на котором Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья был назван лучшим музеем городского и районного значения.
- Как только представители музея вернутся в Костанай, мы обязательно будем их чествовать, - пообещал Калмаков.
Фото из архива "НГ"
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