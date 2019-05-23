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Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
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На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге

Ольга ЛИХОГРАЙ

23 мая 2019, 14:46 |  Культура

Ак-мечеть Костаная, которую несколько месяцев назад обнесли лесами и законсервировали, уже обследовали архитекторы. Скоро местные подрядчики приступят к ее реконструкции.

Об этом, сегодня, 23 мая, на брифинге сообил руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ.


- По Ак-мечети уже составлена научная проектная документация, я подчеркиваю - именно научная, а не проектно-сметная, - отметил он. - Это означает, что реставраторы будут возвращать ей первоначальный облик. Лучшие архитекторы уже съездили в Оренбург и выяснили, что, например, что изначально верхний купол мечети был выше на 3 м, поэтому его будут увеличивать. По восстановлению первоначального облика Ак-мечети проведена большая работа. На эти цели мы направили привлеченные средства.

Средства на реконструкцию мечети - 200 млн тенге - выделил областной бюджет. Тендер еще не провели. Как только определится подрядчик, строители приступят к работе, реконструкция ориентировочно займет около четырех месяцев. И если в связи с погодными условиями ее не успеют закончить в 2019 году, то продолжат в следующем.

Останется ли после реставрации Ак-мечеть действующей мечетью или станет музеем - пока неизвестно, отметили на брифинге.

До августа 2018 года мечеть находилась на балансе Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Потом ее передали на баланс историко-краеведческого музея области. ДУМК тогда заявил, что намерен содержать мечеть после ее реставрации.

Ерлан Калмаков также сообщил, что областная филармония переедет в здание нового Дворца молодежи, к 1 июня.

- Кабинеты в старом здании филармонии займут госслужащие, а концертный зал останется в качестве малого концертного зала, где будут проводиться мероприятия, - пояснил руководитель управления культуры. - Возможно, его облик тоже улучшат. Кстати, оборудование в этом зале хорошее, минус - в маленькой сцене.

22 мая в Нур-Султане завершился республиканский форум работников и организаций культуры, на котором Лисаковский музей истории и культуры Верхнего Притоболья был назван лучшим музеем городского и районного значения.

- Как только представители музея вернутся в Костанай, мы обязательно будем их чествовать, - пообещал Калмаков.

Фото из архива "НГ"
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5921
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.05.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лучшие архитекторы уже съездили в Оренбург и выяснили, что, например, что изначально верхний купол мечети был выше на 3 м,

Зачем ехать, достаточно взглянуть на фото и видно:
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§ Victor Yang
Re: На реконструкцию Ак-мечети Костаная выделили 200 млн тенге
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11546
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потом ее передали на баланс историко-краеведческого музея области. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34878?1558603676

Что интересно - недавно в Марте видел ящик для сбора денег на реставрацию этой мечети. Собирало ДУМК.
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