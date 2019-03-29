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В Костанае сбили человека на пешеходном переходе
Lex: этот участок дороги какой-то паронормальный. Да, аномально дешманские воришки! Сколько ни закупают краску, сколько ни осваивают денег на разметку - вся краска в этом районе исчезает, причем...
29.03.19 14:42
ZXC
Автобусы ездят с открытыми дверьми - новая норма в Костанае?
на котором я 27 марта утром ехала Источник:www.ng.kz А голос за кадром вроде мужской.
29.03.19 14:36
Гога
Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта
высота - 4,51 м -Чего высота ??? Если что-то с цифрами в статье что-то не так , то сразу знаю , кто автор ! :lol: :-(
29.03.19 14:29
Гога
9 млн тенге штрафов взыскали за три дня полицейские в Костанайской области
в рамках оперативно-профилактического мероприятия Источник:www.ng.kz -- А что , ежедневно нельзя так работать ?? Что же они делают в остальные дни , когда нет ОПМ??
29.03.19 14:26
Медный
ЦОНы будут работать в выходные, чтобы малообеспеченные успели оформить документы для АСП
Наверное тема поднималась. Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья , набора пищевых...
29.03.19 14:25
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Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала ремонта

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 марта 2019, 12:01 |  Общество

На прошлой неделе здание Ак мечети на пересечении проспектов Абая и Аль-Фараби обнесли лесами и строительной защитной сеткой. Как пояснили «НГ» в управлении культуры Костанайской области, такой метод консервации использовали, чтобы в ближайшем времени приступить к ремонту объекта.

- Разработку проектно-сметной документации по ремонту здания мечети подрядчики завершат в апреле, - пояснил руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. - После завершения станет ясно, сколько средств необходимо для ремонта мечети и какое архитектурное решение будет по ней принято.

После этого, по словам Калмакова, будет принято политические решение - останется ли Ак мечеть только памятником истории и архитектуры или станет еще и действующей мечетью. Средства на разработку ПСД дали спонсоры. Ремонт планируют осуществить также за счет привлеченных средств и, возможно, частично за счет средств бюджета.

Здание Ак мечети было построено на народные деньги в 1893 году, позже включено в реестр памятников истории и архитектуры Костанайской области. После революции его дважды отреставрировали, в нем размещались кинотеатр и филармония. В 1992 году зданию вернули первое предназначение.

Общая площадь здания мечети - 851,4 кв. м, высота - 4,51 м, купол и минарет поднимаются над землей на 18,89 м и 22,745 м. В мечети одновременно могут находиться более тысячи человек.

До августа 2018 года мечеть находилась на балансе Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Потом ее передали на баланс историко-краеведческого музея области.

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§ Гога
Re: Здание Ак мечети Костаная поставили на консервацию до начала...
Гога


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Сообщений: 733
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.03.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
высота - 4,51 м -Чего высота ??? Если что-то с цифрами в статье что-то не так , то сразу знаю , кто автор ! :lol: :-(
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