До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею Тарасову

Дело в отношении Алексея ТАРАСОВА передано в суд № 2 Костаная. Его обвиняют по двум статьям УК РК: 361 ч. 4 п. 3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 365 ч. 3 п.2 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Фото из архива "НГ"

По второй статье, в частности, Тарасова обвиняют в извлечении выгод и преимуществ для себя или других лиц в особо крупном размере. Обе статьи предусматривают ограничения, либо лишения свободы на срок до 7 лет.

Согласно данным антикоррупционной службы Костанайской области, речь идет о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и нанесении вреда ТОО "Сервис КСТ". Оно занималось возведением арки Центрального сквера стоимостью 80 млн тенге. Подрядчик обвинил заказчика - отдел ЖКХ - в том, что он не подписал ни один акт выполненных работ, несмотря на сданную в срок арку. Предприятие выиграло дело в суде апелляционной инстанции.

Алексей Тарасов уволился с должности руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная 10 января 2020 года. По его словам - ушел по собственному желанию. Говорили, что его назначат заместителем акима Федоровского района. За несколько дней до его ухода с должности, в шуточном гороскопе «НГ», гадалка предсказала ему повышение.

- Ваш гороскоп я читал. Надеюсь, что пойду на повышение! - комментировал тогда свое увольнение «НГ» Алексей Тарасов. - Но на госслужбе точно остаюсь.

Однако после этого он не был назначен ни на одну должность в госаппарате.

Сейчас в отношении Тарасова избрана мера пресечения в виде обязательства о явке в суд. Нам также уточнили, что дело передано в суд, но еще не принято в производство.

Главное судебное разбирательство по этому делу назначат, скорее всего, на следующей неделе. Оно будет проходить в онлайн-режиме.