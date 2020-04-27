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До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею Тарасову

Ольга ЛИХОГРАЙ

27 апреля 2020, 10:25 |  Криминал

Дело в отношении Алексея ТАРАСОВА передано в суд № 2 Костаная. Его обвиняют по двум статьям УК РК: 361 ч. 4 п. 3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 365 ч. 3 п.2 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Фото из архива "НГ"

По второй статье, в частности, Тарасова обвиняют в извлечении выгод и преимуществ для себя или других лиц в особо крупном размере. Обе статьи предусматривают ограничения, либо лишения свободы на срок до 7 лет.

Согласно данным антикоррупционной службы Костанайской области, речь идет о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и нанесении вреда ТОО "Сервис КСТ". Оно занималось возведением арки Центрального сквера стоимостью 80 млн тенге. Подрядчик обвинил заказчика - отдел ЖКХ - в том, что он не подписал ни один акт выполненных работ, несмотря на сданную в срок арку. Предприятие выиграло дело в суде апелляционной инстанции.

Алексей Тарасов уволился с должности руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная 10 января 2020 года. По его словам - ушел по собственному желанию. Говорили, что его назначат заместителем акима Федоровского района. За несколько дней до его ухода с должности, в шуточном гороскопе «НГ», гадалка предсказала ему повышение.

- Ваш гороскоп я читал. Надеюсь, что пойду на повышение! - комментировал тогда свое увольнение «НГ» Алексей Тарасов. - Но на госслужбе точно остаюсь.

Однако после этого он не был назначен ни на одну должность в госаппарате.

Сейчас в отношении Тарасова избрана мера пресечения в виде обязательства о явке в суд. Нам также уточнили, что дело передано в суд, но еще не принято в производство.

Главное судебное разбирательство по этому делу назначат, скорее всего, на следующей неделе. Оно будет проходить в онлайн-режиме.
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Комментарии к новости
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§ denfostr
Re: До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 27.04.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего ему не будет,как и его руководителю,акиму. Посадят для статистики на полгода на подписку о невыезде и отпустят по амнистии.кому этот цирк? Кто возместит все потери ?
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§ maxsaf
До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею Тарасову
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6221
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.04.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:
Кто возместит все потери ?

О каких потерях речь?
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§ olegggon
Re: До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1093
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.04.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умный говорят учится на ошибках других, дурак на своих. До него почти на всех предшественников заводились дела. Так что, ждём следующего 😜
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§ сайлау курманов
Re: До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3708
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.04.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо в этих конторах ЖКХ поставить смотрителя от антикора, с обязательным согласованием всех движении
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§ Обликоморале
До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею Тарасову
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7059
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.04.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как тут классику не вспомнить...
https://www.youtube.com/watch?v=59tu9QsKBEI
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§ ACROS
Re: До 7 лет лишения свободы грозит экс-руководителю отдела ЖКХ...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.04.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если его( Тарасова) посадят( что навряд ли будет) то автоматически, согласно ими ( гос.чиновниками)же принятому ихнему закону, с должности должен уйти его вышестоящий непосредственный начальник - аким города. Очевидно, эта норма закона, чисто БУТАФОРСКАЯ, ( аким Актюбинской области до сих пор на работе -аким одного из районов попался на взятке; Премьер-министр тоже до сих пор на работе - Бакауов тоже попался на взятке).
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Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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