Передано в суд уголовное дело в отношении Алексея Тарасова - экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная

По данным "НГ", экс-руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ обвиняется в ряде коррупционных правонарушений. Один из эпизодов связан со скандальным делом о реконструкции входной арки Центрального сквера Костаная.

Согласно данным антикоррупционной службы, экс-руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная обвиняется в том, что направлял в адрес подрядчика, производившего декоративные работы на арке Центрального сквера, уведомления об одностороннем расторжении договора.

- Договор между предпринимателем и отделом ЖКХ был заключен в апреле 2019 года, - говорится в пресс-релизе антикоррупционной службы. - На декоративное оформление арки Центрального сквера было выделено 80 млн тенге из бюджета. Тарасов, достоверно зная о скором завершении работ, направлял уведомления о расторжении договора. На данный момент досудебное расследование закончено по ряду коррупционных правонарушений со стороны Тарасова, материалы переданы в суд.

Подробно о скандале с возведением арки Центрального сквера, которым занималось ТОО "Сервис КСТ" "НГ" писала в августе прошлого года. Тогда заместитель директора Малик Бутабаев рассказывал, что все работы были сданы в срок, однако заказчик не подписал ни одного акта выполненных работ. ТОО судилось с отделом ЖКХ за то, что он не хотел оплачивать выполненные работы. Предприятие выиграло суд в аппеляционной инстанции.

Сам Алексей Тарасов сообщил "НГ" по телефону, что после ухода с должности руководителя отдела ЖКХ, больше не является госслужащим.

- Сейчас нахожусь дома, я не под арестом, не под подпиской о невыезде, - рассказал Тарасов. - Я в курсе, что проводилось расследование. Какие могли быть нарушения по арке Центрального сквера? Просто каждый делал свою работу.

Алексей Тарасов ушел с поста руководителя отдела ЖКХ 10 января этого года. Через несколько дней он комментировал "НГ", что ушел по собственному желанию, остается на госслужбе и даже на повышение. После этого он загадачно исчез и о нем ничего не было слышно.