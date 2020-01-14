«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная

Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию на другую должность, остается на госслужбе, но где и кем конкретно будет работать, не уточнил.

Фото из архива "НГ"

- Надеюсь, что на повышение, - уклончиво ответил на вопрос "НГ" Тарасов. - 30 декабря было ровно три года, как я отработал на должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная. Считаю, что это достаточный срок. Предложили новую должность, я подумал и согласился.

- Вы наш гороскоп читали? - поинтересовалась корреспондент «НГ», уточнив, что мастер-таролог этом году в нашем традиционном шуточном гороскопе предсказала Тарасову смену должности.

- Читал, - засмеялся экс-начальник отдела ЖКХ. - Прочитал в день выхода «Нашей Газеты» и в этот же день мне предложили новую должность. Как говорится, все что ни делается - делается к лучшему. Надеюсь, что и в дальнейшем будем с вами общаться.

На данный момент должность начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная остается вакантной.

В начале января этого года «НГ» традиционно гадала на известных людей области и страны. Напомним, что, помимо Алексея Тарасова, возможную смену должности и повышение по карьерной лестнице наш таролог прогнозировала акиму Рудного Бахытжану Гаязову и акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.