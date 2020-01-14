«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию на другую должность, остается на госслужбе, но где и кем конкретно будет работать, не уточнил.
Фото из архива "НГ"
- Надеюсь, что на повышение, - уклончиво ответил на вопрос "НГ" Тарасов. - 30 декабря было ровно три года, как я отработал на должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная. Считаю, что это достаточный срок. Предложили новую должность, я подумал и согласился.
- Вы наш гороскоп читали? - поинтересовалась корреспондент «НГ», уточнив, что мастер-таролог этом году в нашем традиционном шуточном гороскопе предсказала Тарасову смену должности.
- Читал, - засмеялся экс-начальник отдела ЖКХ. - Прочитал в день выхода «Нашей Газеты» и в этот же день мне предложили новую должность. Как говорится, все что ни делается - делается к лучшему. Надеюсь, что и в дальнейшем будем с вами общаться.
На данный момент должность начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная остается вакантной.
В начале января этого года «НГ» традиционно гадала на известных людей области и страны. Напомним, что, помимо Алексея Тарасова, возможную смену должности и повышение по карьерной лестнице наш таролог прогнозировала акиму Рудного Бахытжану Гаязову и акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
3DO: Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?! ---О чем , вы , дорогой ?? У людей этого уровня нет такого понятия , как совесть .
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«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Цитата: "по собственному желанию на другую должность" Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!
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