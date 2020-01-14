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Гога
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
3DO: Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?! ---О чем , вы , дорогой ?? У людей этого уровня нет такого понятия , как совесть .
14.01.20 19:34
сайлау курманов
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Добавьте ещё пару посредников-халявщиков, пусть на пустом месте бабки рубят, затем поднимите расценки, народ все стерпит, а монопольщик понарошку возмутиться, а когда затянут его в оборот тоже...
14.01.20 19:26
Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
14.01.20 19:20
3DO
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Цитата: "по собственному желанию на другую должность" Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!
14.01.20 19:19
сайлау курманов
"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию
Я регулярно смотрю передачу, вчера был сюжет про братьев-плдростков, которых искала бабушка, выяснилось что маму убили хулиганы, а отец спился, с женой нарыдались, сегодня две свахи ругались, теща...
14.01.20 19:18
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«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 января 2020, 11:12 |  Государство

Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ освободил занимаемую им должность в пятницу, 10 января. Он сообщил «НГ», что уходит по собственному желанию на другую должность, остается на госслужбе, но где и кем конкретно будет работать, не уточнил.

Фото из архива "НГ"

- Надеюсь, что на повышение, - уклончиво ответил на вопрос "НГ"  Тарасов. - 30 декабря было ровно три года, как я отработал на должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная. Считаю, что это достаточный срок. Предложили новую должность, я подумал и согласился.

- Вы наш гороскоп читали? - поинтересовалась корреспондент «НГ», уточнив, что мастер-таролог этом году в нашем традиционном шуточном гороскопе предсказала Тарасову смену должности.

- Читал, - засмеялся экс-начальник отдела ЖКХ. - Прочитал в день выхода «Нашей Газеты» и в этот же день мне предложили новую должность. Как говорится, все что ни делается - делается к лучшему. Надеюсь, что и в дальнейшем будем с вами общаться.

На данный момент должность начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная остается вакантной.

В начале января этого года «НГ» традиционно гадала на известных людей области и страны. Напомним, что, помимо Алексея Тарасова, возможную смену должности и повышение по карьерной лестнице наш таролог прогнозировала акиму Рудного Бахытжану Гаязову и акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и кто теперь дороги чистить будет?
на эту должность как правило титульных не назначают.
почему-то.
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§ maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и кто теперь дороги чистить будет?

Юджин ))
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§ Сергей_я
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.01.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Юджин ))

это пять :lol: :lol:
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§ yudjin
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6340
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.01.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Юджин ))

неее, я щас не могу, я щас на работе ;-)

Цитата:
alex_60:
на эту должность как правило титульных не назначают.

ну да... хозяйство вести - это не позолоченными часами в акимате трясти.

Да и перевелись хозяйственники в руководстве города, которые с самых низов, с работяг, от сохи... сейчас либо родственники, либо блатные с покровителями, но компетенции и профессионализма там не густо, отсюда и полная Ж...
Сейчас ведь что главное.... правильно нуротчёты делать для астаны, найти общий язык с акимом (а это очень специфично, а главное - уметь килешевать народные бюджетные деньги в нужные карманы и на "нужные" проекты в виде колеса обоРзения и пегасов с гранитными бордюрами.
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§ maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

С обязательным фотоотчетом в конце каждого трудового дня ))
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§ maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю голосование. Кто за то, чтобы Юджина поставить на должность г-на Тарасова? ))

[Исправлено: maxsaf, 14.01.2020 - 11:47]
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§ abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кто за то, чтобы Юджина поставить на должность г-на Тарасова?//



Я против) до статьи о лицемерии может и за был) но сейчас думаю не потянет наш активист-калаллизатор (от слова кала-город) Юджин эту должность) начнутся дела как в его статье вместо 50 комментов у него будут сотни и тысячи) не) там хозяйственник нужен конкретный)
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§ maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
там хозяйственник нужен конкретный

Есть вариант получше? )
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§ abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Есть вариант получше? )//




Найдут кого-нибудь,не нам решать) титульного или не титульного,главное чтоб хозяйственный был)
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§ drakon
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18308
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное, Акимом области - поставят.
Архимед же тоже,согласно гороскопу,
должен - уйти... :lol: :oops:
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§ Сергей_я
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2846
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.01.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Найдут кого-нибудь,не нам решать) титульного или не титульного,главное чтоб хозяйственный был)

Да какой хозяйственный, там наверху по другим критериям людей назначают. И цели у них далеко не те, что нужны городу и их жителям.
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§ abaika95
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//Да какой хозяйственный, там наверху по другим критериям людей назначают//


Информация из "проверенных источников" подъехала)
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§ abaika95
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат----//,согласно гороскопу,должен - уйти...//



Да вообще ужас) хочешь не хочешь в карты поверишь) а может у этой провидицы инсайдер сидит тама?) и инфу сливает) сейчас поле этой статьи к ней пол города побежит будущее узнавать)))
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§ maxsaf
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ней пол города побежит будущее узнавать)))

Интересно, рудничанам она тоже прогнозы дает?))
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§ abaika95
Re: «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.01.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Интересно, рудничанам она тоже прогнозы дает?))//



Там своих провидцев хватает) на этапе установки уже "предвидели" будущее)
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