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Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"

Георгий ГОВОРОВ, Бахыт АХМЕТОВ

20 апреля 2020, 16:34 |  Коронавирус

Журналисты «НГ» провели в воскресенье, 19 апреля, рейд по дачам Костаная. Поводом стало сообщение нашего подписчика в Инстаграм - по его словам, 17 апреля полицейские пытались вывезти на садовое общество "Пригородное" около 15 лиц без определённого места жительства.

19 апреля пресс-служба ДП Костанайской области разъяснила, что полицейские не вывозили бомжей на дачи, а наоборот - собирали их там "по жалобам граждан", чтобы доставить в специализированное учреждение. Но есть несколько деталей, которые не укладываются в официальную версию.

Чтобы найти бомжей в СО «Текстильщик», которое находится за Тепличным комбинатом, не нужно ездить по улицам дачного массива - достаточно поговорить с председателем Анной КРИВОВОЙ.

- Когда стало теплее, количество бомжей на дачах заметно сократилось, - отмечает она. -Город рядом, и они сюда забредают. Я гоняю, борюсь с ними, они меня уже знают по имени-отчеству. Я их иногда даже нанимаю на работу, плачу как нормальным людям. Чтобы они не грабили, а работали. В прошлом году таких было 6 человек. Мы сотрудничаем с участковыми, они уже знают, где бомжи собираются, многих знают лично. Но так, чтобы к нам приезжала полиция и искала бомжей, такого пока не было. Они собираются разными компаниями на участке № 600. Я пытаюсь это контролировать, но не всегда успешно.

Указанный домик мы нашли без особого труда по характерной черте - разбитая стиральная машинка во дворе. По словам обитателя Рината СУЛЕЙМАНОВЫМ, дачу он и его друзья «взяли в аренду».

- Мы на дачах понемногу калымим: вчера дрова рубили, позавчера штукатурили домики, - пояснил Ринат. - Раньше мы передвигались без проблем. У меня есть документы, но попасть в город, где я работаю дворником, пока не могу - полицейские на блок-постах не пропускают.

У Рината есть документы, удостоверяющие его личность. Но чем он отличается от других не совсем законно поселившихся на участке № 600 личностей - непонятно. Они то появляются здесь, то исчезают, калымят у разных людей, и если кто-то из них заразен, то контактными можно считать всю компанию.

В «Текстильщике» есть два продуктовых магазина, поэтому при желании дачники могут спокойно пережидать карантин на своих участках.

Тяжелее ситуация в садовых обществах, которые расположены на Рудненской трассе. В СО «Пригородное» из 1 200 участков заселены 845. Но на дачах по факту остаются жить всего несколько семей. Так они попытались самоизолироваться от города, но столкнулись с другой проблемой - купить продукты невозможно, потому что дорогу до ближайшего магазина перегородил блок-пост.

- Я пока вообще не могу попасть на работу, потому что не могу добиться разрешения на пересечение поста, - рассказал «НГ» председатель СО «Пригородное» Леонид ПОТАПЧУК. - Полицейские ко мне ни до, ни после инцидента с бомжами не обращались. Я вообще узнал об этом от своих дачников и из СМИ. Я не знаю, что у нас искали полицейские, но у нас дачи далеко от города и здесь бомжей почти не бывает. По крайней мере, до карантина не было.

Зато полицейские пообщались с дачниками Игорем СЕРБИНЫМ и Алексеем МОСКОЛЕНКО, которые и сообщили о машине с бомжами на территории «Пригородного».

- Спустя пару часов после публикации в СМИ к нам приезжали пятеро сотрудников из УСБ, - рассказал "НГ" Сербин 19 апреля. - Они нас подробно расспрашивали об этом инциденте, мы им всё рассказали - как было. Я же пытался поговорить с бомжами. Они говорили, что их насильно сгребли! Кого-то возле магазина выловили. Один мужик мне сказал, что показывал полицейским удостоверение, но это не помогло. Когда они выгрузились, одна дама спрашивала у меня: «А до Астыкжана далеко?». Она предлагала своим друзьям идти обратно пешком в Костанай. Тогда до меня окончательно дошло, что их специально привезли сюда. Было лично мне странно смотреть, как этих бомжей заталкивали в маленькую полицейскую машину. Если среди них был хотя бы зараженный, он наверняка передал вирус другим.

По словам Алексея Москоленко, полицейские остановились на улице № 5 садового общества. Он считает, что бомжей хотели вывезти в самый конец садового общества, но тут заглох двигатель.

- Бомжи выгрузились и попытались завести машину с толкача, - вспоминает Алексей. - Потом выяснилось, что у них закончилось топливо. Я им вынес и подарил 5 литров солярки.

«Пригородное» сейчас могло бы оказаться идеальным местом для бомжей. Большинсто владельцев дач не могут выехать из города, а в домах можно выспаться и найти еду. Защищать все 1 200 домиков одному сторожу явно не под силу.

Многие дачники хотели бы самоизолироваться в своих домиках. Для многих из них собственное подворье - почти единственный способ выжить.

- Я - дачница с 30-летним стажем, кормлю своими заготовками всех родственников, - рассказала «НГ» по телефону хозяйка дачи в СО "Пригородное", 71-летняя жительница Костаная Зоя ГАЛИЦКАЯ. - В прошлом году, несмотря на засуху, собрали 15 мешков картофеля (750 кг), накрутили соленья, салаты, заготовки. Как будет с урожаем в этом году, не знаю, ведь с каждым пропущенным днем, с каждой необработанной соткой вероятность сбора хорошего, да хоть какого-то урожая падает. У меня ощущение, что вернулись страшные 90–е годы, когда сидели дома и боялись выйти. Когда неделями дома не было кусочка хлеба, не было работы и мы не жили – мы выживали. Чиновникам не известно, каково это – вложить силы, душу, всю себя в эти мизерные 8 соток. Смотреть, как из года в год растет дерево – ровесник дочери, как цветут кусты малины – ровесники внучки. Смотришь на это и душа радуется. А сейчас все погибает, и вслед за нашими растениями погибаем мы. Нервы испорчены, давление ненормальное. Пью таблетки, сижу в тесноте и плачу. Закопайте меня, и будет вам легче - я успокоюсь.

Такая же ситуация в СО «Монтажник». Въезд в него - прямо напротив блок-поста. Здесь, кроме семьи председателя, почти никто не живёт. Но о рейдах полиции по вылову бомжей почти ничего не слышали. После новостей из «Пригородного» председатель «Монтажника» Владислав АЛЕКСЕЕВ заново проверил свои дачи.

- У нас много заброшенных участков, но бомжей здесь обычно не бывает, - рассказал он. - Я с собаками обошёл территорию нашего общества, но никого не нашёл. Боялся, что они к нам привезут бомжей. У нас 80% дачников - пенсионеры. Они ухаживают за своими участками, и если они не засеют вовремя, многие участки окажутся заброшенными. Тогда здесь будет гораздо больше места для бомжей.

Поздним вечером 19 апреля подписчица инстаграм-аккаунта «НГ» Диана БУРБАЕВА сообщила, что бомжей видели в посёлке Кунай, который расположен в нескольких километрах от СО «Пригородное».

- Они ходили по дворам, сходили в магазин, - написала Диана. - Мало ли чего они здесь ошиваются, может, они что-нибудь украдут? Их было около пяти человек, ходят группой. Мы всех местных знаем, но раньше их не видели.

В департаменте полиции "НГ" отказали в посещении приемника-распределителя, в который, как сообщала пресс-служба ведомства, отвезли бомжей, не имеющих документов. Причиной назвали режим ЧП, в рамках которого все спецучреждения в стране закрыты для посещения.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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* Janus
Re: Что происходит во время карантина на дачах Костаная?...
Janus


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 20.04.20
Отправлено: 20.04.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему аккимату не выдавать разовые пропуска как в Москве. Ведь напряжение бы спало.
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§ kolibri
Re: Что происходит во время карантина на дачах Костаная?...
kolibri


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 20.04.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так их и нет потому-что всех уже собрали.
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* abaika95
Re: Что происходит во время карантина на дачах Костаная?...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.04.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Почему аккимату не выдавать разовые пропуска как в Москве/




Что это с чем это едят?)
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* Шурик
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Шурик


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 20.04.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращение к администрации города и области Да, нас, как и много стран мира настигла большая неприятность – коронавирус. Да, с ней надо бороться и ее надо предупреждать. Согласен, карантинные меры необходимы и необходимо соблюдение санитарных мер. Озвученные государственными мужами меры, имеют под собой основания. Правда есть несколько «НО»! Для эффективного предупреждения инфицирования кроме самоизоляции и соблюдения санитарных мероприятий, необходимо повышать иммунную защиту организма: свежий воздух, пребывание на солнце, умеренные физические нагрузки, что абсолютно отсутствует при непрерывном сидении дома! Можете удостовериться в этом у любого врача! Не у каждого есть возможность проживать на даче по объективным причинам: неприспособленность дома, отсутствие света и воды, хотя бы иногда надо мыться, отсутствие близко расположенных аптек, магазинов и т.д. и т.п.
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* Шурик
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Шурик


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 20.04.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое посещение дач принесет меньше вреда самому человеку и окружающим, чем гуляние во дворе! Зато сколько пользы для всех! Какие плюсы для всех от посещения дач: 1.Оздоровление горожан. 2.Люди заняты полезными делами. 3. Есть люди, кто обеспечивает себя фруктами, ягодой и овощами на весь год! В случае длительного карантина, будет явная нехватка сельхоз продукции на рынке, а дачники обеспечат на весь год, хотя бы себя. 4. Усталость от физического труда снижает уровень психологического напряжения, что позволяет снизить уровень социальной напряженности, а это немаловажно для администрации города и области в сложившейся ситуации!
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§ drakon
Re: Что происходит во время карантина на дачах Костаная?...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19025
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.04.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kolibri:
так их и нет

Ты, БОМЖей - видишь? Нет.
А они - есть... :lol: :-P
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* Шурик
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Шурик


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 20.04.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если ввести разумные послабления, люди поймут, что власть беспокоится и о них, а не только о своих креслах! Конечно, эти варианты для разумных людей (и такие тоже есть в нашем обществе!), а неразумные все-равно шатались и будут шататься по самым людным местам и ничто их не остановит! И еще. Есть такой магазин «Спектр». Торгует средствами гигиены, стирально-моющими средствами. Его-то зачем закрыли? Чтоб не мылись и не соблюдали гигиену? Очень надеюсь на взаимопонимание и разумность наших властей!
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* Janus
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Janus


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 20.04.20
Отправлено: 20.04.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишешь запрос смс когда и куда тебе нужно. И тебе выдают пропуск в в виде смс ил qr кода. Можно ограничить раз в неделю.
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* abaika95
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.04.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в чем тогда смысл карантина? Ну напишу я что мне надо погулять)
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* Janus
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Janus


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 20.04.20
Отправлено: 20.04.20 - 17:51
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6967
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.04.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В это сложное время, когда рушится частный бизнес. Закрываются границы. Пандемия шагает по стране. Когда люди на самоизоляции и карантине. Пора задать вопрос. Только поймите меня правильно.
Картоху будем сажать, чи нет???
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§ Козлов я
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.04.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Картоху будем сажать, чи нет???
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§ Обликоморале
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6967
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.04.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

На персиках зиму лютую не выдюжить.
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§ Козлов я
Что происходит во время карантина на дачах Костаная? Репортаж "НГ"
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.04.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
На персиках зиму лютую не выдюжить.

Есть еще экзотические продукты...
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