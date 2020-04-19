"Собирал по жалобам граждан" - Проверку по сообщению о вывозе бомжей на дачи провел ДП Костанайской области

О результатах служебной проверки по факту публикаций в СМИ информации о том, что полиция попыталась вывезти бездомных в СО «Пригородное» сообщила сегодня, 19 апреля, пресс-служба ДП Костанайской области.

"Было установлено, что в период распространения коронавирусной инфекции в области полицией принимаются все необходимые меры для того, чтобы минимизировать распространение КВИ среди групп риска. К ним относятся лица без определенного места жительства", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, управление полиции Костаная разработало несколько маршрутов, по которым ездили мобильные группы и ограничивали свободное передвижение бомжей по городу и его окрестностям "в рамах проводимых карантинных мероприятий".

- Один из таких постов собирал лиц без определенного места жительства с дачных участков по поступившим жалобам граждан, - утверждается в сообщении. - В СО «Пригородное» патрульная машина остановилась по техническим причинам. После устранения поломки патруль продолжил работу и направился в спецучреждение, куда были помещены лица, имеющие на это основания".

Основаниями для помощения в приемник-распределитель является отсутствие документов, удостоверяющих личность, пояснили в ДП. и уточнили, что в этот день патрульные полицейские доставили "более 25 лиц без определенного места жительства".

"Сотрудник, который не смог на месте объяснить сложившуюся ситуацию дачнику, который снял на видео и разместил ее в СМИ, будет привлечен к дисциплинарной ответственности, так же, как и его руководители", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба департамента полиции напомнила, что за распространение ложной информации в режиме ЧП к ответственности в регионе уже привлечены 8 человек.

О том, что сотрудники полиции вывезли на дачи СО "Пригородное" около 15 лиц без определённого места жительства, сообщил "НГ" 17 апреля читатель Игорь СЕРБИН, который стал случайным очевидцем происходящего.

- Я спросил бомжей: "Вас хотят здесь оставить?". Они ответили мне: "Да!" Они мне и рассказали, что их специально вылавливали возле магазинов и помоек. Их хотели здесь бросить. Полицейские мне не представились. Сказали, что раз они не на патрулировании, они без жетонов, - рассказал Сербин.