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"Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей на дачи Костаная

Георгий ГОВОРОВ

17 апреля 2020, 16:41 |  Общество

Сотрудники полиции вывезли из Костаная на дачи садового общества "Пригородное" около 15 лиц без определённого места жительства. Об этом "НГ" сообщил читатель  Игорь СЕРБИН. Уже почти 2 месяца он вместе с семьёй живет в собственном доме на территории общества. Он и стал случайным очевидцем происходящего.

- Это произошло сегодня (17 апреля - "НГ") примерно в 14.45. На улицу въехал полицейский УАЗ, его сфотографировал мой сосед и прислал мне по WhatsApp, - сообщил "НГ" Сербин. - Я сначала не понял ситуацию: полицейские выталкивали из машины неопрятно одетых людей. Всего около 15 человек . Я спросил сотрудников полиции: что происходит? Они ответили, что просто развернуться заехали. Я стал выяснять в чём дело и включил камеру. А в разговорах бомжей слышу такие фразы: "Тут даже магазинов нет, куда нас привезли?". Я спросил бомжей: "Вас хотят здесь оставить?" . Они ответили мне: да! Они мне  и рассказали, что их специально вылавливали возле магазинов и помоек. Их хотели здесь бросить. Полицейские мне не представились. Сказали, что раз они не на патрулировании, они без жетонов.

Игорь Сербин рассказал, что под давлением местных жителей бездомных погрузили обратно в машину и увезли в неизвестном направлении. Костанаец предположил, что полицейские отправились в ближайшее садовое общество "Монтажник", где много заброшенных участков.

Игорь и его соседи опасаются, что недоступные для их владельцев из-за карантина участки будут разорены оголодавшими бомжами.

- При этом нас с дач через блок-пост к "Астыкжану"  не пускают. Сказали, что если мы пересечем его, обратно нас не впустят. Но  тут живут люди. Они не просят милостыню, просто хотят иметь возможность добраться до ближайшего продуктового магазина и аптеки,  - сказал Сербин. - В нашем садовом обществе примерно 10 человек сейчас живут, у некоторых дача - единственное жильё.

Что интересно, 16 апреля корреспондент "НГ" спрашивала акима Костаная Кайрата Ахметова на онлайн-брифинге, как будут поступать с бомжами. Он ответил, что "этот вопрос на рассмотрении". А 17 апреля уже департамент полиции комментировал ситуацию с бездомными на улицах города.

- По лицам без определенного места жительства также будут специальные рейды, они будут помещаться в специальные учреждения, - заявила советник начальника ДП  Костанайской области Елена КАШАРИНА.

На деле оказалось, что лучшим "специальным учреждением" для бездомных стали осиротевшие после принятия карантинных мер дачные участки горожан.  В большинстве случаев о том, что в садовые общества "подселили" квартирантов, владельцы дач и не узнают: путь туда для них закрыт как минимум до 1 мая.

Мы попросили прокомментировать произошедшее Елену Кашарину.

- Сотрудники допустившие данный факт, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - ответила она. - Все обстоятельства будут установлены и приняты меры для размещения этих лиц в специальные учреждения.
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Комментарии к новости
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* yudjin
Re: "Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.04.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините, ох...еть можно. А в шоке сижу, потому что у меня дача в этом обществе. Это же надо до такого додуматься. Лишить на ... званий и работы таких ментов-оборотней и чиновников давших указание за несоответствие занимаемым должностям, нарушение этики и достоинства, оставление людей в опасности, бесчеловечности в конце концов.
Эти дачи далеко, бомжи пешком не доходят, поэтому лазят редко и залетные на машинах в поисках наживы в виде цветмета. У нас лет 15 не заходили даже зимой на участок. А тут, те кто должны охранять провоцируют к преступности... я худею, 3,14...ц система.
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§ Елена Пикельная
"Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей на дачи Костаная
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 352
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 17.04.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хочется узнать, на каких же дачах этих человеков высадили. Почему полицейские решили, что имеют право распоряжаться имуществом дачников? Ведь логическая цепочка проста: там холодно, бомжи будут разводить костры, ломать, жечь всё, что горит. Естественно без просто погромов и загаживаний не обойдётся. Почему полицейские и те, кто отдал им такой устный приказ (думаю, без приказа не обошлось)настолько безмозглы? Ведь, когда на дачах случаются кражи, их никогда не раскрывают. Граждане полицейские, надежды на вас нет, когда дачников грабят. Так хоть сами нам не подгаживайте, имейте совесть.

[Исправлено: Елена Пикельная, 17.04.2020 - 17:09]
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* yudjin
"Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей на дачи Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.04.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Елена согласен с вами на все 100%
В моей голове, трудоголика, вылизывающего свой ЧАСТНЫЙ участок, не укладывается, как можно до такого додуматься, подстрекать и провоцировать на преступление. Судить за такое надо!
Надеюсь председатель общества Пригородное, Потапчук возьмет под контроль ситуацию... как и другие председатели.Им надо сделать разрешение посещать дачные общества. Потому что с такими стражами порядка надежды НЕТ!
И я не когда не поверю, что ни Кашарина, ни другое руководство не знало, куда повезут этих всё-таки людей... не бродячих собак, а людей.
Позор одним словом!
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§ alex_60
"Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей на дачи Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7932
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.04.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слов нет, одни мысли.
Внутренние инструкции наверное.
Напомнило как бомжей из Астаны
Перед экспо вывозили в степь на границу
Области. И там их сгружали.

[Исправлено: alex_60, 17.04.2020 - 17:20]
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§ Козлов я
Re: "Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.04.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Они мне и рассказали, что их специально вылавливали возле магазинов и помоек. Их хотели здесь бросить
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§ olegggon
"Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей на дачи Костаная
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1086
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 17.04.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Слов нет, одни мысли. Внутренние инструкции наверное. Напомнило как бомжей из Астаны Перед экспо вывозили в степь на границу Области. И там их сгружали.


Это Казахстан, одно из высокоразвитых государств мира. 🤪
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§ Елена Пикельная
Re: "Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 352
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 17.04.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По логике вещей, я как дачница теперь имею полное право ехать на дачу. Не, ну а чо, бомжам же можно... Что на это скажут те, кто ответственны за соблюдение карантина? Почему меня, человека ведущего здоровый образ жизни и следящего за чистотой своего тела, ставят ниже немытых, смрадных, вечно пьяных индивидов? Почему мне нельзя на свою дачу, а им можно??? Пусть нам всем объяснят
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§ Елена Пикельная
"Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей на дачи Костаная
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 352
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 17.04.20 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё вопрос: Есть ли спецпропуска для выезда из города у председателей и работников дачных обществ? Они должны быть на посту. Да-да, это их пост! Если спецпропусков у них нет, выдайте как можно скорее! Власти, хотя бы так попробуйте отмыться перед народом. Вы просто очень запачкались сегодня...

[Исправлено: Елена Пикельная, 17.04.2020 - 17:49]
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* yudjin
Re: "Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.04.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Пусть нам всем объяснят
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