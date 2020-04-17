"Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей на дачи Костаная

Сотрудники полиции вывезли из Костаная на дачи садового общества "Пригородное" около 15 лиц без определённого места жительства. Об этом "НГ" сообщил читатель Игорь СЕРБИН. Уже почти 2 месяца он вместе с семьёй живет в собственном доме на территории общества. Он и стал случайным очевидцем происходящего.

- Это произошло сегодня (17 апреля - "НГ") примерно в 14.45. На улицу въехал полицейский УАЗ, его сфотографировал мой сосед и прислал мне по WhatsApp, - сообщил "НГ" Сербин. - Я сначала не понял ситуацию: полицейские выталкивали из машины неопрятно одетых людей. Всего около 15 человек . Я спросил сотрудников полиции: что происходит? Они ответили, что просто развернуться заехали. Я стал выяснять в чём дело и включил камеру. А в разговорах бомжей слышу такие фразы: "Тут даже магазинов нет, куда нас привезли?". Я спросил бомжей: "Вас хотят здесь оставить?" . Они ответили мне: да! Они мне и рассказали, что их специально вылавливали возле магазинов и помоек. Их хотели здесь бросить. Полицейские мне не представились. Сказали, что раз они не на патрулировании, они без жетонов.

Игорь Сербин рассказал, что под давлением местных жителей бездомных погрузили обратно в машину и увезли в неизвестном направлении. Костанаец предположил, что полицейские отправились в ближайшее садовое общество "Монтажник", где много заброшенных участков.

Игорь и его соседи опасаются, что недоступные для их владельцев из-за карантина участки будут разорены оголодавшими бомжами.

- При этом нас с дач через блок-пост к "Астыкжану" не пускают. Сказали, что если мы пересечем его, обратно нас не впустят. Но тут живут люди. Они не просят милостыню, просто хотят иметь возможность добраться до ближайшего продуктового магазина и аптеки, - сказал Сербин. - В нашем садовом обществе примерно 10 человек сейчас живут, у некоторых дача - единственное жильё.

Что интересно, 16 апреля корреспондент "НГ" спрашивала акима Костаная Кайрата Ахметова на онлайн-брифинге, как будут поступать с бомжами. Он ответил, что "этот вопрос на рассмотрении". А 17 апреля уже департамент полиции комментировал ситуацию с бездомными на улицах города.

- По лицам без определенного места жительства также будут специальные рейды, они будут помещаться в специальные учреждения, - заявила советник начальника ДП Костанайской области Елена КАШАРИНА.

На деле оказалось, что лучшим "специальным учреждением" для бездомных стали осиротевшие после принятия карантинных мер дачные участки горожан. В большинстве случаев о том, что в садовые общества "подселили" квартирантов, владельцы дач и не узнают: путь туда для них закрыт как минимум до 1 мая.

Мы попросили прокомментировать произошедшее Елену Кашарину.

- Сотрудники допустившие данный факт, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - ответила она. - Все обстоятельства будут установлены и приняты меры для размещения этих лиц в специальные учреждения.