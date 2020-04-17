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Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в постановление о карантине главный санврач Костанайской области

17 апреля 2020, 18:25 |  Коронавирус

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло сегодня, 17 апреля, внес изменения в свое постановление № 11 от 15 апреля 2020 года.

 

Коротко перечислим самые главные из них:

- Пункт о запрете на перевозку людей на регулярных и нерегулярных маршрутах официальными и неофициальными (незарегистрированными) частными перевозчиками (автобусы, газели, такси) по территории Костанайской области дополнен фразой "всеми категориями транспортных средств)".

То есть, теперь нельзя перевозить людей на всех видах транспорта, если у вас нет разрешения регионального оперативного штаба города или района, в котором вы проживаете.

- В абзаце 4 подпункта 4 пункта 1 слова «в магазинах и аптеках в радиусе не более 500 метров от места проживания и (или) работы» заменили словами «в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах».

Этот пункт в прежней редакции вызывал возмущенных откликов жителей области, так как не у всех в радиусе 500 м расположены магазины и аптеки. Теперь можно посещать ближайшие к вашему дому или месту работы аптеку и магазин.

- Малокомплектные школы, в которых отсутствует техническая возможность перехода на дистанционное обучение, продолжат работу в традиционном режиме.

Ранее руководитель управления образования Василий Цымбалюк сообщал, что в Костанайской области таких школ около 45% от общего количества - 224 из 498-ми. Все они в сельской местности, в них более 7 400 учеников, это 7% от общего количества учащихся.

- В перечень организаций, работа которых будет продолжена в период карантина, включены  магазины по реализации запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также объекты торговли по оптовой реализации строительных материалов

- Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

- Будет осуществляться изоляция на двое суток в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 всех лиц, прибывающих из-за рубежа, за исключением водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и т. д.

Полный текст постановления смотрите здесь:
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.04.20 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/заменили словами «в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах».//



Ну это здраво) потомучто поняли что линейкой никто не бы не измерял сколько ты там до магазина идёшь)
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§ yudjin
Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в постановление о карантине главный санврач Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6523
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.04.20 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну это здраво) потомучто поняли

А до этого они что не понимали, а подлизайло?
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§ abaika95
Re: Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.04.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А до этого они что не понимали, а подлизайло?/




Нет,война план покажет вот и показала) на радость таким как ты обси...ам)
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§ dandiv
Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в постановление о карантине главный санврач Костанайской области
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 859
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 17.04.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь еще один очень интересующий вопрос: А если в близлежащей аптеке или магазине нет того, что мне необходимо купить - можно пойти в другой магазин или аптеку, которые далее будут близлежащими? Просто у нас частном секторе есть аптека, но по карте 543 метров до нее было - теперь к ней можно выйти, но она мелкая и бывает там нет необходимого и что делать в такой ситуации непонятно... Также и с магазинами, пришел в маленький близлежащий магазинчик - хлеба предположим нет (а его уже сегодня оказалось купить проблема, магазин заказывает нужное количество, но им выделяют намного меньше ссылаясь на то, что у поставщиков хлеба нет муки :-( , а куда она делась то?)

[Исправлено: dandiv, 17.04.2020 - 19:09]
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§ nnatalya
Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в постановление о карантине главный санврач Костанайской области
nnatalya


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 17.04.20
Отправлено: 17.04.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С карантинов вроде все понятно,нет пропуска на передвижения сиди дома.Но вот кто сможет дать разъяснения на пп1п6 постановления Главного санитарного врача за №11 от 15.04.2020г.Там говориться о том что работодатель обязан обеспечить работников дистанционной работой и оплачиваемым отпуском.Возникает вопрос,имеют ли право тогда работодатели отправить работников в отпуск без содержания в Костанайской области?
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§ Добринцофф
Re: Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7232
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.04.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
пришел в маленький близлежащий магазинчик - хлеба предположим нет (а его уже сегодня оказалось купить проблема, магазин заказывает нужное количество, но им выделяют намного меньше ссылаясь на то, что у поставщиков хлеба нет муки , а куда она делась то?)

Это забота о людях боком вылазит.
Мука никуда не делась,она просто подорожала,однако хлеб нельзя продавать дороже 85 тнг,что бы спекулянты сволочи не наживались на чужой беде,ну нет так нет по 85 тнг даже пекарням не выгодно работать,не говоря уже о том ,что и магазин должен что то зарабатывать.В итоге хлеба нет.
Сейчас дорегулируются ,что некоторые основные продукты питания,просто исчезнут с прилавков.
Например гречка на складской оптовая цена 330,однако в рознице нельзя продавать дороже 257тнг,ну и зачем тогда вообще её завозить?
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§ KOS77
Re: Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 17.04.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах».

Да уж, лучше бы радиус увеличили, а для тех у кого даже в увеличенном радиусе не будет магазина или аптеки оставить формулировку "ближайшие от места проживания". В моём и соседнем доме есть магазинчики, естественно со скудным ассортиментом,а в пределах 500-1000 метров большие магазины. Исходя из новой формулировки я должен буду ходить в дворовые магазинчики (они же ближайшие) и не имею права пройти дальше к супермаркету.
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§ electro
Re: Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.04.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удивлюсь, если звтра ЭТО отменит еще чего-нить...
и послезавтра, и так каждый день
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§ denfostr
Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в постановление о карантине главный санврач Костанайской области
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 17.04.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказочники-долб..бы.
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§ ACROS
Re: Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.04.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Например гречка на складской оптовая цена 330,однако в рознице нельзя продавать дороже 257тнг,ну и зачем тогда вообще её завозить?

Весовую гречку разфосовать в красивую упаковку и МОЖНО продавать по завышенной цене.
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§ ACROS
Re: Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.04.20 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что линейкой никто не бы не измерял


Тоже никак не мог понять пресловутые 100 метров от питейного заведения до школьных объектов .
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§ abaika95
Re: Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3699
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.04.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Тоже никак не мог понять пресловутые 100 метров от питейного заведения до школьных объектов/




Это вполне нормальная была практика
Перемена 5 минут
100 метров бежать секунд 15-20
Закуп-2 минуты
Распитие-4-5 минут
И бег обратно уже 30-40 секунд
В итоге опаздывает на урок-выговор
100 метров как раз для этого и нужны были)
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