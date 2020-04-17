Правило о 500 метрах отменено - Какие еще изменения внес в постановление о карантине главный санврач Костанайской области

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло сегодня, 17 апреля, внес изменения в свое постановление № 11 от 15 апреля 2020 года.

Коротко перечислим самые главные из них:

- Пункт о запрете на перевозку людей на регулярных и нерегулярных маршрутах официальными и неофициальными (незарегистрированными) частными перевозчиками (автобусы, газели, такси) по территории Костанайской области дополнен фразой "всеми категориями транспортных средств)".

То есть, теперь нельзя перевозить людей на всех видах транспорта, если у вас нет разрешения регионального оперативного штаба города или района, в котором вы проживаете.

- В абзаце 4 подпункта 4 пункта 1 слова «в магазинах и аптеках в радиусе не более 500 метров от места проживания и (или) работы» заменили словами «в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах».

Этот пункт в прежней редакции вызывал возмущенных откликов жителей области, так как не у всех в радиусе 500 м расположены магазины и аптеки. Теперь можно посещать ближайшие к вашему дому или месту работы аптеку и магазин.

- Малокомплектные школы, в которых отсутствует техническая возможность перехода на дистанционное обучение, продолжат работу в традиционном режиме.

Ранее руководитель управления образования Василий Цымбалюк сообщал, что в Костанайской области таких школ около 45% от общего количества - 224 из 498-ми. Все они в сельской местности, в них более 7 400 учеников, это 7% от общего количества учащихся.

- В перечень организаций, работа которых будет продолжена в период карантина, включены магазины по реализации запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также объекты торговли по оптовой реализации строительных материалов

- Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

- Будет осуществляться изоляция на двое суток в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 всех лиц, прибывающих из-за рубежа, за исключением водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и т. д.

Полный текст постановления смотрите здесь:



