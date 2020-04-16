Что означает введение карантина для жителей Костанайской области?

15 апреля главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО подписал постановление о введении в регионе режима карантина с 00:00 часов 17 апреля 2020 года.

Мы расскажем о некоторых пунктах постановления, которые кажутся нам особо важными. Отметим, что пока разъяснений постановления официальные органы не давали.

В постановлении запрещается перемещение между населенными пунктами области, за исключением автомашин, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Также запрещается перевозка людей частными перевозчиками (автобусы, газели, такси) по территории Костанайской области.

Запрещается выход жителям из мест проживания, за исключением:

- выхода на работу;

- обращения за медицинской помощью;

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более 500 м от места проживания и (или) работы;

- выгула собак в радиусе не более 500 м от места проживания (кроме находящихся в карантинных подъездах и домах), а также посещения ближайшей ветеринарной клиники в экстренных случаях.

- заезда на ближайшую от места проживания автозаправочную станцию для приобретения топлива.

Вводится запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых и выход лиц старше 65 лет из домов и квартир на улицу без особой надобности. Гражданам необходимо при себе иметь документы, подтверждающие личность (удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт, вид на жительство).

Сохраняется запрет на посещение общественных мест без масок.

Уточнен список объектов, чья деятельность приостанавливается. Это вокзалы, автостанции, непродовольственные рынки, непродовольственные торговые центров (за исключением находящихся в них объектов торговли, реализующих продукты питания, лекарственные средства с усилением санитарно-дезинфекционного режима, в том числе в объектах общепита), отдельно стоящие непродовольственные магазины, автосалоны, цветочные павильоны, химчистки, фотоателье, фотосалоны, ломбарды, агентства по недвижимости, автомойки, караоке, тату-салоны, массажные салоны, аудио/видео записывающие студии, отделы продаж сотовых телефонов, салоны красоты, спа-центры, ногтевые студии, барбершопы, парикмахерские, выставки, кинотеатры, театры, детские центры и игровые площадки всех видов, ночные клубы, фитнес, тренажерные залы (центры), букмекерские конторы, организации внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки, факультативы и др.), библиотеки, компьютерные и игровые клубов, спортивные комплексы, кальянные, бильярдные, боулинг центры, санатории, профилактории и базы отдыха, аквапарки, бассейны, сауны и бани.

Также запретили деятельность продовольственных рынков по розничной реализации продукции населению. Оптовые рынки не закрываются.

Объекты общественного питания могут работать только по принципу «доставки до клиентов» с 07:00 до 20:00 часов (ограничение по времени не распространяется на объекты общественного питания придорожного сервиса с соблюдением усиленного дезинфекционного режима и выдачи через окно), за исключением столовых закрытого типа на промпредприятиях.

Продовольственные магазины могут работать с 10:00 до 20:00 часов.

Кроме того, акиматам предписано запретить движение общественного транспорта. А органам управления кондоминимума - проведение профилактических дезинфекций и влажной уборки в подъездах, не менее 2-х раз в сутки.

Предписано остановить деятельность всех организаций и предприятий всех форм собственности, за исключением организаций и предприятий, перечень которых определен. Это:

1. Объекты системы здравоохранения, привлеченные к проведению мероприятий по КВИ, в том числе лаборатории

2. Объекты инфраструктуры, жизнеобеспечения и коммунального хозяйства:

3. Услуги транспорта и связи:

- телекоммуникации (с ограничением режима работы с 10:00 до 16:00 часов), с разрешением передвижения по карантинной зоне для сотрудников, обслуживающих сети коммуникаций и технической поддержки;

- услуги такси на перемещение внутри города при наличии в организации медицинских работников для ежедневной предсменного медосмотра водителей на признаки КВИ, ежедневной мойки и дезинфекции автотранспорта, при обеспечении СИЗ;

- грузовые перевозки.

4. Субъекты промышленности, сельского хозяйства и недропользования при обеспечении организации транспортировки сотрудников.

5. Объекты торговли, услуги питания и строительство

6. Другие услуги:

- филиалы и отделения банков второго уровня, в том числе инкассаторов, инженеров технической поддержки;

- почтовые, курьерские и грузовые услуги;

- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним;

- склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

- гостиницы, дома отдыха, санатории и профилактории (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);

- общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и лиц, задействованных при КВИ);

- дома престарелых;

- приюты для детей;

- приюты для бездомных;

- агентства ритуальных услуг и кладбища;

- СМИ;

- охрана объектов;

- адвокатские услуги, в случае вызова правоохранительными органами, либо в суд;

- ветеринарные станции, клиники, зоомагазины;

- лаборатории;

- станции технического обслуживания, в том числе шиномонтажные мастерские

7. Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг и его территориальные подразделения, Департамент полиции и его подразделения, Департамент чрезвычайных ситуаций и его подразделения, органы прокуратуры и его подразделения, Департамент комитета национальной безопасности, службы государственной охраны Республики Казахстан, Департамент национального бюро по противодействию коррупции и его подразделения, Департамент экономических расследований и его подразделения, Департамент государственных доходов и его подразделения, включая таможенные посты, работники судов, Национальный банк, Национальная гвардия Республики Казахстан, Инспекция транспортного контроля по Костанайской области, Управление специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сотрудники Вооруженных Сил Республики Казахстан и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, местные исполнительные органы.

8. Особо важные объекты, в том числе органы государственного управления.

Если сфера деятельности учреждения не перечислена выше, но руководитель данной организации считает, что деятельность учреждения важна для населения и жизнеобеспечения района или не может быть остановлена ввиду специфики деятельности, необходимо предоставить письменный запрос с обоснованием в Региональный оперативный Штаб (РОШ).







