Подозреваемого в ограблении рудненского ГУМа задержали полицейские

Мужчину задержали в Кызылорде спустя семь месяцев после ограбления. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кража ювелирных изделий в рудненском ГУМе произошла 30 августа 2019 года. Преступник проник в магазин через подвал и унес оттуда ювелирный изделий на сумму около 5 млн тенге. Хотя в магазине были установлены камеры видеонаблюдения, лицо преступника на них не попало и он скрылся. Мужчину объявили в розыск.

24-летнего сообщника вора, жителя Рудного, удалось задержать спустя несколько дней после кражи. Он помогал сбывать украшения. Тогда же часть украденного удалось изъять из ломбардов.

Самого подозреваемого полиция задержала недавно. Им оказался 32-летний рудничанин, ранее судимый за совершение грабежа, незаконного хранения наркотиков и оружия.

Мужчина скрывался от преследования в Петропавловске, а затем в Шымкенте. Задержали оперативники его уже в Кызылорде.

Досудебное расследование продолжается.