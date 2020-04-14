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Подозреваемого в ограблении рудненского ГУМа задержали полицейские

14 апреля 2020, 10:23 |  Криминал

Мужчину задержали в Кызылорде спустя семь месяцев после ограбления. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кража ювелирных изделий в рудненском ГУМе произошла 30 августа 2019 года. Преступник проник в магазин через подвал и унес оттуда ювелирный изделий на сумму около 5 млн тенге. Хотя в магазине были установлены камеры видеонаблюдения, лицо преступника на них не попало и он скрылся. Мужчину объявили в розыск.

24-летнего сообщника вора, жителя Рудного, удалось задержать спустя несколько дней после кражи. Он помогал сбывать украшения. Тогда же часть украденного удалось изъять из ломбардов.

Самого подозреваемого полиция задержала недавно. Им оказался 32-летний рудничанин, ранее судимый за совершение грабежа, незаконного хранения наркотиков и оружия.

Мужчина скрывался от преследования в Петропавловске, а затем в Шымкенте. Задержали оперативники его уже в Кызылорде.

Досудебное расследование продолжается.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Подозреваемого в ограблении рудненского ГУМа задержали...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3690
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.04.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо этот в ГУМ залез, там в золотом отделе был вход в подвал , через него зашёл и собрал весь золотой товар и свалил. Сигнализация конечно сыграла, но охрана не смогла зайти пока не открыли входные двери, возможно воришка даже прошел мимо только что прибывших секьюрити. А тот что несколько лет назад залез в ЦУМ, благополучно отсидел положенные сроки и вышел так и не отдал украденное золотишко. С ним сидел мой приятель, так и не смогли расколоть крепким орешек
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