Полиция разыскивает подозреваемого, обокравшего ювелирный отдел в Рудном
По данным управления полиции Рудного, кража произошла 30 августа. По данным "НГ", вор проник в магазин около полуночи.
Видео с камеры наблюдения, установленной в магазине "ГУМ", моментально распространилось по вотсапу. На нем видно, как злоумышленник, подсвечивая себе фонариком, собирает с пола какие-то предметы. Судя по разбитым стеклам - ювелирные изделия, находившиеся в витринах. Ущерб составил 5 млн тенге.
- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления личности подозреваемого причастного к данному преступлению, - говорится на странице управления полиции Рудного в instagram. - Приметы подозреваемого: европейской внешности, возраст 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Всем кому что-либо известно - обращаться по телефону 3-30-20 или 102.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 192
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Осенние, с яблоками
юля елиссева: сюрстрёмминг люблю Теперь я - понял, почему Карелы, где я служил срочную службу, ели тухдую рыбу... :lol: :-o ;-)
В ожидании «постоянного вызова»
Ой пару еще таких комментариев и я в КПРК вступлю) все смешалось в доме Облонских...)
В ожидании «постоянного вызова»
Цитата- // самим россиянам оставались крохи// И чьто?) всем теперь покаяться перед Россиянами и прощения просить?) вот такой вот был союз народов) была такая страна) кто виноват что центр...
В ожидании «постоянного вызова»
об установлении в СССР иерархии республик, народов, в рамках которой ядерный полигон можно было построить только в Казахстане, но никак не в Подмосковье. Не только в Казахстане, например полигон...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // которые с других стран - на модерацию// Так самая ирония будет в том что все "поуехавшие" окажутся местными)