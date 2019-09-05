Полиция разыскивает подозреваемого, обокравшего ювелирный отдел в Рудном

По данным управления полиции Рудного, кража произошла 30 августа. По данным "НГ", вор проник в магазин около полуночи.

Видео с камеры наблюдения, установленной в магазине "ГУМ", моментально распространилось по вотсапу. На нем видно, как злоумышленник, подсвечивая себе фонариком, собирает с пола какие-то предметы. Судя по разбитым стеклам - ювелирные изделия, находившиеся в витринах. Ущерб составил 5 млн тенге.

- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления личности подозреваемого причастного к данному преступлению, - говорится на странице управления полиции Рудного в instagram. - Приметы подозреваемого: европейской внешности, возраст 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Всем кому что-либо известно - обращаться по телефону 3-30-20 или 102.