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drakon
Осенние, с яблоками
юля елиссева: сюрстрёмминг люблю Теперь я - понял, почему Карелы, где я служил срочную службу, ели тухдую рыбу... :lol: :-o ;-)
05.09.19 15:01
abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
Ой пару еще таких комментариев и я в КПРК вступлю) все смешалось в доме Облонских...)
05.09.19 14:46
abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
Цитата- // самим россиянам оставались крохи// И чьто?) всем теперь покаяться перед Россиянами и прощения просить?) вот такой вот был союз народов) была такая страна) кто виноват что центр...
05.09.19 14:43
Маркс
В ожидании «постоянного вызова»
об установлении в СССР иерархии республик, народов, в рамках которой ядерный полигон можно было построить только в Казахстане, но никак не в Подмосковье. Не только в Казахстане, например полигон...
05.09.19 14:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // которые с других стран - на модерацию// Так самая ирония будет в том что все "поуехавшие" окажутся местными)
05.09.19 14:32
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Полиция разыскивает подозреваемого, обокравшего ювелирный отдел в Рудном

5 сентября 2019, 14:43 |  Криминал

По данным управления полиции Рудного,  кража произошла 30 августа. По данным "НГ", вор проник в магазин около полуночи.

Видео с камеры наблюдения, установленной в магазине "ГУМ", моментально распространилось по вотсапу. На нем видно, как злоумышленник, подсвечивая себе фонариком, собирает с пола какие-то предметы. Судя по разбитым стеклам - ювелирные изделия, находившиеся в витринах. Ущерб составил 5 млн тенге.

- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления личности подозреваемого причастного к данному преступлению, - говорится на странице управления полиции Рудного в instagram. - Приметы подозреваемого: европейской внешности, возраст 30-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Всем кому что-либо известно - обращаться по телефону 3-30-20 или 102.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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