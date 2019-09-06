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Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в Рудном

Ксения РЕБИК

6 сентября 2019, 16:39 |  Криминал

Кража в ювелирном отделе ГУМе произошла ночью 30 августа. Злоумышленник взломал пол в подвале, чтобы проникнуть в магазин. Вор забрал ювелирные украшения на сумму около 5 млн тенге. Задержан 24-летний рудничанин, который подозревается в том, что помогал сбывать краденные драгоценности. Похищенное частично изъято из ломбардов Костаная.

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Подельника задержали в ходе оперативно-следственных мероприятий. Он уже дал показания о своем соучастии.

- Стало известно, что данный гражданин помогал реализовать украденное имущество, - рассказывал начальник отдела криминальной полиции, майор управления полиции г. Рудного Максим ГРЕКОВ. - В настоящее время личность второго подозреваемого установлена, он объявлен в розыск.

Проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК.
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§ лимон
Re: Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.09.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока ломал пол, собирал, охранная сигнализация не сработала чтоли
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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