Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в Рудном
Ксения РЕБИК
Кража в ювелирном отделе ГУМе произошла ночью 30 августа. Злоумышленник взломал пол в подвале, чтобы проникнуть в магазин. Вор забрал ювелирные украшения на сумму около 5 млн тенге. Задержан 24-летний рудничанин, который подозревается в том, что помогал сбывать краденные драгоценности. Похищенное частично изъято из ломбардов Костаная.
Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Подельника задержали в ходе оперативно-следственных мероприятий. Он уже дал показания о своем соучастии.
- Стало известно, что данный гражданин помогал реализовать украденное имущество, - рассказывал начальник отдела криминальной полиции, майор управления полиции г. Рудного Максим ГРЕКОВ. - В настоящее время личность второго подозреваемого установлена, он объявлен в розыск.
Проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 0
Всего: 202
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
В ожидании «постоянного вызова»
Маркс: Человек пытается убедить себя, что не зря решился покинуть родные края и пытается оправдать этот свой поступок любыми методами. Не нужно себя ни в чём убеждать, если это осознанный...
"Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул. Урицкого
На днях скорее всего подрядчики появятся, не думаю, что и здесь виноваты Запад с Америкой.
В ожидании «постоянного вызова»
таноми52: Болгария,премьер которой опять напрашивался в "младшие братья", которых старшие всегда прощают? И который справедливо получил ответ Путина:"«Меня очень смущает, кто...
"Куда делись подрядчики?" - о состоянии ул. Урицкого
Дожди же, уехали видимо, чтобы не было поста - как подрядчики в дождь делают ремонт ))
В Костанайской области снижается количество браков и растет количество разводов
Что такое АСП? :oops: