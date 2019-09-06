Задержан подельник вора, обокравшего ювелирный отдел в Рудном

Кража в ювелирном отделе ГУМе произошла ночью 30 августа. Злоумышленник взломал пол в подвале, чтобы проникнуть в магазин. Вор забрал ювелирные украшения на сумму около 5 млн тенге. Задержан 24-летний рудничанин, который подозревается в том, что помогал сбывать краденные драгоценности. Похищенное частично изъято из ломбардов Костаная.

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Подельника задержали в ходе оперативно-следственных мероприятий. Он уже дал показания о своем соучастии.

- Стало известно, что данный гражданин помогал реализовать украденное имущество, - рассказывал начальник отдела криминальной полиции, майор управления полиции г. Рудного Максим ГРЕКОВ. - В настоящее время личность второго подозреваемого установлена, он объявлен в розыск.

Проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК.