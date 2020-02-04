Шесть месяцев ограничения свободы за клевету получил отец насильника из «Тальго»
К шести месяцам ограничения свободы за клевету в адрес жертвы изнасилования в «Тальго» приговорен отец осужденного проводника Колканата Курманиязова, сообщает КазТАГ со ссылкой на главу фонда «Не молчи» Дину Смаилову.
Фото из архива Tengrinews.kz
«Отца проводника Колканата Курманияза осудили за клевету и оскорбление личности к шести месяцам ограничения свободы и выплате Т1 млн за моральный вред потерпевшей по делу об изнасиловании в поезде «Тальго». Он обвинял ее в том, что она требовала с них (проводников поезда – КазТАГ) Т4 млн. И он говорил, что это был обоюдный секс. Якобы она (потерпевшая – КазТАГ) говорила: «Какой хорошенький мальчик». Как она могла с ними общаться, если они казахскоязычные оба, а у нее языковой барьер?» - сообщила Смаилова корреспонденту агентства в понедельник.
Районный суд №2 Алматинского района Нур-Султана под председательством судьи Айбека Амиргалиева вынес сегодня обвинительный приговор по жалобе в порядке частного обвинения со стороны потерпевшей по делу об изнасиловании в поезде «Тальго». Ранее судья запретил журналистам упоминать персональные данные потерпевшей.
«Я не довольна приговором суда, потому что суд не обязал Танирбергена (Бердонгарова – КазТАГ) удалить (из сети интернет – КазТАГ) видеозапись (с интервью родственников осужденных проводников поезда – КазТАГ)», - отметила правозащитница.
По ее словам, супругу второго проводника – Умбеталиева – суд оправдал.
«Супруга (осужденного Умбеталива – КазТАГ) в суде сначала признавала вину, говорила: «Да, я оклеветала», а на прениях она уже отказывается от этого, говорит, что она говорила со слов супруга, поэтому не считает себя виноватой», - сообщила глава фонда.
Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке.
«Мы добьемся извинений от Бердонгарова, добьемся, чтоб Бердонгаров удалил все эти материалы», - резюмировала Смаилова.
Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что пассажирку поезда «Тальго», ехавшую из Нур-Султана в Актобе, изнасиловали в пути. Женщина возвращалась с научной конференции, и в купе поезда, где она была одна, на нее напали двое проводников, избив ее и изнасиловав. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Оба насильника приговорены к пяти годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
23 января 2020 года сообщалось, что потерпевшая по делу об изнасиловании в «Тальго» просит взыскать с родственников проводников 15 млн за причиненный ей моральный вред.
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