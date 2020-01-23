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elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
23.01.20 23:01
maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
23.01.20 23:01
Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
23.01.20 22:57
Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
23.01.20 22:43
drakon
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
23.01.20 22:38
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Изнасилованная в "Тальго" требует от родных проводников 15 миллионов тенге

23 января 2020, 15:11 |  Общество

Потерпевшая обвиняет их в публичной клевете через блогера Танирбергена Бердонгара.

Фото из архива Tengrinews.kz

В Алматинском районном суде Нур-Султана прошло слушание в отношении родственников проводников, осужденных за изнасилование в поезде "Тальго", передает BaigeNews.kz.

Сторона потерпевшей подала иск в уголовный суд, после того как родные осужденных дали интервью блогеру Танирбергену Бердонгару, якобы заявив, что потерпевшая требовала с них деньги в период судебного разбирательства.

Жертва насилия восприняла это заявление в качестве клеветы и потребовала взыскать с родственников проводников более 15 миллионов тенге.

"Взыскать с ответчиков Курманиязова и Туралиевой солидарно моральный вред в размере 15 миллионов тенге. Взыскать солидарно с Курманиязова и Туралиевой судебные расходы по психолого-филологическому исследованию видеозаписей в сумме 500 тысяч тенге, проводимым частным судебным экспертом. Взыскать с ответчиков солидарно судебные расходы за услуги переводчика в сумме 105 тысяч тенге", - зачитала адвокат потерпевшей.

 Кроме этого, жертва насилия просит суд обязать ответчика Бердонгарова удалить с интернет-ресурса размещенные видеоролики и опубликовать опровержение.

Напомним, в 2018 году 35-летняя женщина была изнасилована проводниками "Тальго". Резонансное дело было предано широкой огласке правозащитницей Диной Тансари. Сотрудники АО "НК "КТЖ" получили сначала по два года и шесть месяцев, затем наказание ужесточили в апелляционном суде до пяти лет лишения свободы. После приговора, родные осужденных попросили площадку для выступления у блогера Танирбергена Бердонгара, который впоследствии был подвергнут публичной критике со стороны правозащитницы.
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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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