Изнасилованная в "Тальго" требует от родных проводников 15 миллионов тенге
Потерпевшая обвиняет их в публичной клевете через блогера Танирбергена Бердонгара.
Фото из архива Tengrinews.kz
В Алматинском районном суде Нур-Султана прошло слушание в отношении родственников проводников, осужденных за изнасилование в поезде "Тальго", передает BaigeNews.kz.
Сторона потерпевшей подала иск в уголовный суд, после того как родные осужденных дали интервью блогеру Танирбергену Бердонгару, якобы заявив, что потерпевшая требовала с них деньги в период судебного разбирательства.
Жертва насилия восприняла это заявление в качестве клеветы и потребовала взыскать с родственников проводников более 15 миллионов тенге.
"Взыскать с ответчиков Курманиязова и Туралиевой солидарно моральный вред в размере 15 миллионов тенге. Взыскать солидарно с Курманиязова и Туралиевой судебные расходы по психолого-филологическому исследованию видеозаписей в сумме 500 тысяч тенге, проводимым частным судебным экспертом. Взыскать с ответчиков солидарно судебные расходы за услуги переводчика в сумме 105 тысяч тенге", - зачитала адвокат потерпевшей.
Кроме этого, жертва насилия просит суд обязать ответчика Бердонгарова удалить с интернет-ресурса размещенные видеоролики и опубликовать опровержение.
Напомним, в 2018 году 35-летняя женщина была изнасилована проводниками "Тальго". Резонансное дело было предано широкой огласке правозащитницей Диной Тансари. Сотрудники АО "НК "КТЖ" получили сначала по два года и шесть месяцев, затем наказание ужесточили в апелляционном суде до пяти лет лишения свободы. После приговора, родные осужденных попросили площадку для выступления у блогера Танирбергена Бердонгара, который впоследствии был подвергнут публичной критике со стороны правозащитницы.
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