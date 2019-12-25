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Кушмурунец23
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
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Кушмурунец23
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
А как на счет судейских первого суда? Их никто не будет судить? Или там прокурор был такой? 2,5 и 5 лет ? Если бы народ не стал роптать, то все бы "успешно" сошло с рук! И ведь все легко...
25.12.19 19:37
таноми52
Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки
Он не мог прийти в 6-ой вагон без предварительного сговора. Умбеталиев купил презерватив на одной из станций, еще не познакомившись с потерпевшей, а только увидев ее. Источник:www.ng.kz Видимо,...
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Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали виновными в изнасиловании пассажирки

Ольга ЛИХОГРАЙ

25 декабря 2019, 16:26 |  Криминал

Очередной приговор в отношении двух проводников поезда «Тулпар-Тальго», 29-летнего Колканата КУРМАНИЯЗОВА и 22-летнего Жетеса УМБЕТАЛИЕВА, вынесли в суде №2 Костаная сегодня, 25 декабря.

Обоих приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Подсудимые были явно возмущены приговором, их родственники, присутствующие в зале суда, плакали. В какой-то момент волнение достигло такого уровня, что приставам пришлось вывести некоторых из зала суда.

Это уже второй приговор суда в отношении проводников. Первый, гораздо более мягкий, был вынесен 26 июля. Однако областная апелляционная коллегия 22 августа вернула дело на доследование.

26 июля суд первой инстанции признал проводников виновными в изнасиловании 35-летней пассажирки и приговорил их к 2,5 годам лишения свободы и штрафу по 15 МРП с каждого. Суд исключил факт группового изнасилования на основании того, что проводники заходили в купе к потерпевшей по очереди, а также учел положительные характеристики подсудимых и наличие малолетних детей у одного из них.

Потерпевшую и общественность такой приговор поверг в шок. Протест подавала транспортная прокуратура, потом сама потерпевшая.

Согласно фабуле дела, которую «НГ» рассказала правозащитница, алматинский лидер движения «Не молчи KZ» Дина СМАИЛОВА, молодая женщина, бизнесмен и доктор наук, возвращалась с научной конференции из Нур-Султана в поезде «Тальго». Когда она зашла в двухместное купе, там был пассажир. Она оставила вещи и пошла поужинать в ресторан, а вернувшись, увидела в нем молодого проводника в трико и майке, распивавшего пиво. На вопрос, где ее попутчик, проводник сообщил, что отселил его. По версии потерпевшей, около получаса она пыталась его выпроводить. Когда проводник ушел, женщина закрылась и легла спать.

- По словам потерпевшей, около 4 утра дверь купе своим ключом открыл проводник и изнасиловал ее, - сообщала «НГ» Дина Смаилова. – От шока женщина не могла ни кричать, ни сопротивляться. После этого зашел второй проводник и тоже совершил акт насилия над ней. На процессе, как говорит потерпевшая, подсудимые признавались, что начали ее «делить», как только она зашла в вагон. Женщина молодая, ухоженная, состоятельная никогда бы не обратила на них внимания.

Как отмечает Дина Смаилова, во время разбирательства и следственных действий потерпевшая пережила очередной стресс, на нее оказывалось давление. Подсудимые вину полностью отрицали, уверяя, что секс был по обоюдному согласию.

22 августа Костанайская областная коллегия вернула дело в отношении двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» на доследование. Это означало, что его начали рассматривать заново в суде №2 Костаная. Родственников подсудимых очень обрадовал такой поворот дела и они кричали в зале суда: «Рахмет, судья!». Процесс проходил в закрытом режиме, рассмотрение длилось больше трех месяцев.

На этот раз судья признал факт группового изнасилования по предварительному сговору.

- Умбеталиев был проводником 6 го вагона, в котором ехала потерпевшая, - объснил судья Жасулан ДОСТИЯРОВ. - Курманиязов, в 19-ом вагоне. Он не мог прийти в 6-ой вагон без предварительного сговора. Умбеталиев купил презерватив на одной из станций, еще не познакомившись с потерпевшей, а только увидев ее.

Вынесенный сегодня приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3353
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть теперь без всяких опеляшек тянут этот крест, иначе ещё больше получат
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* таноми52
Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1425
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он не мог прийти в 6-ой вагон без предварительного сговора. Умбеталиев купил презерватив на одной из станций, еще не познакомившись с потерпевшей, а только увидев ее.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/articl



Видимо, не первый случай. И сходило с рук! Иначе, откуда такая наглость и подготовленность.
Мало дали! А родственникам не жалеть их надо, а голову от стыда пеплом посыпать!
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§ Кушмурунец23
Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 25.12.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как на счет судейских первого суда? Их никто не будет судить? Или там прокурор был такой? 2,5 и 5 лет ? Если бы народ не стал роптать, то все бы "успешно" сошло с рук! И ведь все легко доказывалось, 6 и 19 вагоны... что было судейским не ясно? Продажные... ни какой чести, совести, женской солидарности...
Латиница, переименования Гагарина... дно!
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§ Кушмурунец23
Re: Двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» повторно признали...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 25.12.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"товарищи" крышевателей наркоты и родственники насильников, вот какое общество создал Отец за годы "восстановления" после "разрухи" в нашем независимом государстве. 28 лет - это много или мало для подобных "достижений"?
Насильники и наркота, когда то хоть кто то в судах выступал защитниками подобных гнусов?
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