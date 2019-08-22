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"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
таноми52: Цитата:"...подсудимые признавались, что начали ее «делить», как только она зашла в вагон." Значит, не впервые это у них! Но, видно, предыдущие жертвы смолчали и тем...
22.08.19 17:18
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alex_60
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
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22.08.19 15:46
alex_60
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Горожанин_kst: Ну озабоченные. Есть. Заграница.
22.08.19 15:45
таноми52
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
Йцукен: Очень подозрительно. Сначала я был полностью на ее стороне, но после того как я узнал кто она у меня закрались мысли о том что она сделала это преднамеренно Что подозрительного? И, Вы...
22.08.19 15:42
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"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру

Ольга ЛИХОГРАЙ

22 августа 2019, 14:58 |  Криминал

Апелляционные жалобы транспортного прокурора и потерпевшей по делу об изнасиловании в купе поезда «Тулпар-Тальго» были поданы почти сразу после приговора суда № 2 Костаная, вынесенного 26 июля.

Прокурор и потерпевшая были не согласны с тем, что двум проводникам, Колканату КУРМАНИЯЗОВУ и Жетесу УМБЕТАЛИЕВУ, признанными виновными в изнасиловании, назначили по 2,5 года лишения свободы в колонии средней безопасности и по 15 МРП штрафа каждому.

Апелляционную жалобу также подавал осужденный Курманиязов.

Все три жалобы коллегия Костанайского областного суда рассмотрела сегодня, 22 августа.

Апелляционная инстанция разъяснила, что судом первой инстанции не все имеющиеся по делу доказательства были исследованы надлежащим образом, не дана объективная оценка, оставлены без внимания существенные нарушения норм процессуального закона. Это ненадлежащим образом проверенные данные о времени и способе совершенного преступления, доводы осужденных о невиновности, доводы потерпевшей о совершении преступления по предварительному сговору. Все это стало основанием для отмены приговора и возвращения дела на доследование в прокуратуру.

Арест подсудимым продлили на один месяц. 

После оглашения решения одна из родственниц подсудимых крикнула со слезами на глазах: "Рахмет, судья!" 

Суд также вынес два частных постановления: в адрес КТЖ и межведомственной комиссии при Генеральной прокуратуре РК.

- В адрес КТЖ - в связи с безответственным отношением и формальным отношением к этому делу, - пояснил председатель Костанайского областного суда Асламбек МЕРГАЛИЕВ. - В адрес межведомственной комиссии - с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении наказания по ст. 120, 123, 124 (изнасилование) и отменой примирения по этим статьям, а также с целью отнесения этих статей к тяжким.

Еще до оглашения постановление апелляционной коллегии свое мнение журналистам «НГ» высказал гражданский активист, который специально приехал в Костанай из Актобе.

- Я ознакомился с материалами этого дела и мне сразу бросился в глаза ряд нестыковок, - отметил Бахытжан КУРМАНОВ. - В материалах дела указано, что они все вместе пили пиво, было изъято 6 пивных бутылок, на четырех из них были отпечатки потерпевшей. Непонятна ее позиция, когда она 40 минут ждала второго проводника. Почему сразу не закричала? Я их не оправдываю, они не должны были заниматься такими делами на рабочем месте. Но считаю, что это дело плохо изучили.

Суд первой инстанции признал подсудимых виновными по ст.120 ч. 1 (Изнасилование), но исключил групповое изнасилование. По словам судьи №2 Костаная Оразбая, изнасилование проводники совершили по очереди, что не подходит под понятие группового. Потерпевшую такой приговор поверг в шок. Уже через несколько дней протест подавал транспортная прокуратура, потом сама потерпевшая. Это громкое дело вызывало такое общественный резонанс, что АО КТЖ объявило о проверке всех проводников. Комментарии в соцсетях разделились на «за» и «против»: одни были полностью на стороне потерпевший, другие уверяли, что «она сама виновата». Чуть позже потерпевшая вышла к журналистам, чтобы объяснить свое состояние.

Согласно фабуле дела, которую «НГ» рассказала правозащитница алматинский лидер движения «Не молчи KZ» Дина СМАИЛОВА, молодая женщина,бизнесмен и доктор наук, возвращалась с научной конференции из Нур-Султана в поезде «Тальго». Когда она зашла в двухместное купе, там был пассажир. Она оставила вещи и пошла поужинать в ресторан, а, вернувшись, увидела в нем молодого проводника в трико и майке, распивавшего пиво. На вопрос, где ее попутчик, проводник сообщил, что отселил его. По версии потерпевшей около получаса она пыталась его выпроводить. Когда проводник ушел, женщина закрылась и легла спать.

- По словам потерпевшей, около 4 утра дверь купе своим ключом открыл проводник и изнасиловал ее, - сообщала «НГ» Дина Смаилова. – От шока женщина не могла ни кричать, ни сопротивляться. После этого зашел второй проводник и тоже совершил акт насилия над ней. На процессе, как говорит потерпевшая, подсудимые признавались, что начали ее «делить», как только она зашла в вагон. Женщина молодая, ухоженная, состоятельная никогда бы не обратила на них внимания.

Как отмечает Дина Смаилова, во время разбирательства и следственных действий потерпевшая пережила очередной стресс, на нее оказывалось давление.
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Комментарии к новости
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§ Йцукен
Re: "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лидер казахстанского движения против сексуального насилия «Не молчи» Дина Смаилова в числе восьми активистов со всего мира будет представлять нашу страну осенью этого года в штаб-квартире структуры «ООН-женщины» в номинации «Гендерное равенство и защита женщин и девочек от насилия».
http://vecher.kz/incity/dina-smailova-govorit-i-nikakikh-gvozdej
Очень подозрительно. Сначала я был полностью на ее стороне, но после того как я узнал кто она у меня закрались мысли о том что она сделала это преднамеренно. Неужели женщина которая за права женщин которые оказались жертвами сексуального насилия не знает как себя вести при том самом насилии. Очень сомнительно, это больше похоже на попытку хайпануть.
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§ abaika95
Re: "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очепятка- отнтшением

НГ не благодорите)
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§ сайлау курманов
Re: "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3136
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.08.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело мутное. Пусть на детектор проверят всех участников, не может быть, чтобы потерпевшая не постучала в стенку и не звала на помощь. Может быть хотела флиртовать с одним, но когда в свете от фонарей поняла что ее поимели двое решила возмутиться
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§ таноми52
Re: "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...подсудимые признавались, что начали ее «делить», как только она зашла в вагон."


Значит, не впервые это у них! Но, видно, предыдущие жертвы смолчали и тем способствовали дальнейшим преступлениям.
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§ таноми52
Re: "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.08.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Очень подозрительно. Сначала я был полностью на ее стороне, но после того как я узнал кто она у меня закрались мысли о том что она сделала это преднамеренно


Что подозрительного? И, Вы узнали, КТО она?


Цитата:
Йцукен:

Неужели женщина которая за права женщин которые оказались жертвами сексуального насилия не знает как себя вести при том самом насилии.



Это Вы о чем? Об изнасиловании, которое с ней произошло 28 лет назад? Сколько ей тогда было лет? Что она тогда могла знать?
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§ Тот самый
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Цитата:"...подсудимые признавались, что начали ее «делить», как только она зашла в вагон."

Значит, не впервые это у них! Но, видно, предыдущие жертвы смолчали и тем способствовали дальнейшим преступлениям.


Не обязательно они серийные насильники. Возможно диковаты и общительность или хорошее настроение девушки расценили как заинтересованность, а если она и пиво с ними пила, то, к сожалению, такие вообще могут посчитать, что она на всё согласна.

[Исправлено: Тот самый, 22.08.2019 - 17:19]
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