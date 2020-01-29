Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в Костанайской области? Это станет известно сегодня вечером
Георгий ГОВОРОВ
История 60-летнего Дмитрия Смирнова, которого привезли в Костанай, чтобы спрятать от бывших хозяев, читателям "НГ" хорошо знакома. Почти 2 недели назад его отправили в Москву, где Дмитрий стал героем передачи "ДНК" на телеканале НТВ.
И вот московские коллеги сообщили: программа "ДНК" о Дмитрие Смирнове выйдет на телеканале «НТВ» сегодня, 29 января, в 17:00 по московскому времени. Выпуск программы назвали «ДНК: Рабство длинною в жизнь!». Анонс передачи уже появился в эфире телеканала.
- Дочь и сын отказываются признавать в незнакомце своего отца, ведь когда он бесследно исчез, им не было и пяти лет, - говорит в анонсе ведущий проекта Александр КОЛТОВОЙ. - Их мать тоже не верит в историю с рабством. Признает ли семья в беглом рабе своего мужа и отца, пропавшего без вести 30 лет назад?
Напомним, что съёмочная группа увезла Дмитрия из Костаная утром 14 января.
Перед тем в его судьбе приняли участие многие неравнодушные люди. Его вывезли из-под Алматы, где Смирнов работал 11 лет на хозяина. Мужчину, который уехал в Казахстан на заработки еще во времена СССР, не имел документов, кроме советского паспорта и, по его утверждению, был лишен свободы передвижения.
Вызволить мужчину помог случай - после очередного избиения он рассказал другому работнику о своих злоключениях, тот не остался равнодушным и помог Дмитрию выбраться из рабства.
В Костанае судьбой беглого раба занимался ОФ «Дамыту» в лице его руководителя Нины Косюк. Смирнову помогли восстановить документы, откормили, одели. И 14 января он отправился в Москву.
Сегодня вечером станет ясно, какой поворот судьбы ждет Дмитрия дальше.
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