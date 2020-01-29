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abaika95
О бедной ёлке замолвите слово
Психологи здесь кому помочь?)))
29.01.20 18:23
Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Yorik: у Вас истерика? Не стоит так волноваться, Вам еще за руль и на Складскую, сердце берегите Спасибо за заботу,я уже приехал всё в порядке ;-) Yorik: Уверен, местные психологи смогут Вам...
29.01.20 18:12
Добринцофф
Министр труда о минимальной зарплате в 42 тысячи тенге: Это мало, это очень мало
Минимальная з\п-это не зарплата,а индекс того сколько денег с нас сдерёт государство в бездонный пенсионный фонд,то есть если я могу платить з\п 100000,а пенсионные 5000,то если подымут придётся...
29.01.20 17:56
drakon
Взятие снежного городка. Костанай
Всё так - красиво... :lol: :oops:
29.01.20 17:25
3DO
55 волков могут по лицензии отстрелять охотники Костанайской области
Цитата: "Кажись БИ-2 из Балабановского фильма "Война"?)" Да, Би-2. Насчет саундтрека - вроде да, хотя сам фильм не видел, если честно.
29.01.20 16:36
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Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в Костанайской области? Это станет известно сегодня вечером

Георгий ГОВОРОВ

29 января 2020, 13:15 |  Общество

История 60-летнего Дмитрия Смирнова, которого привезли в Костанай, чтобы спрятать от бывших хозяев, читателям "НГ" хорошо знакома. Почти 2 недели назад его отправили в Москву, где Дмитрий стал героем передачи "ДНК" на телеканале НТВ.


И вот московские коллеги сообщили: программа "ДНК" о Дмитрие Смирнове выйдет на телеканале «НТВ» сегодня, 29 января, в 17:00 по московскому времени. Выпуск программы назвали «ДНК: Рабство длинною в жизнь!». Анонс передачи уже появился в эфире телеканала.

- Дочь и сын отказываются признавать в незнакомце своего отца, ведь когда он бесследно исчез, им не было и пяти лет, - говорит в анонсе ведущий проекта Александр КОЛТОВОЙ. - Их мать тоже не верит в историю с рабством. Признает ли семья в беглом рабе своего мужа и отца, пропавшего без вести 30 лет назад?

Напомним, что съёмочная группа увезла Дмитрия из Костаная утром 14 января.

Перед тем в его судьбе приняли участие многие неравнодушные люди. Его вывезли из-под Алматы, где Смирнов работал 11 лет на хозяина. Мужчину, который уехал в Казахстан на заработки еще во времена СССР, не имел документов, кроме советского паспорта и, по его утверждению, был лишен свободы передвижения.

Вызволить мужчину помог случай - после очередного избиения он рассказал другому работнику о своих злоключениях, тот не остался равнодушным и помог Дмитрию выбраться из рабства.

В Костанае судьбой беглого раба занимался ОФ «Дамыту» в лице его руководителя Нины Косюк. Смирнову помогли восстановить документы, откормили, одели. И 14 января он отправился в Москву.

Сегодня вечером станет ясно, какой поворот судьбы ждет Дмитрия дальше.
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§ Vit
Re: Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.01.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж, придётся смотреть эту муть. Надо салфетки приготовить.
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§ сайлау курманов
Re: Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.01.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчерашней передаче мамаша отказывалась от сына, но анализы подтвердили их родство, странные люди, однако
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§ drakon
Re: Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18446
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.01.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А рабовладелец, что, никого не интересует?... :-o
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§ Vit
Найдет ли семью бывший "раб", спасавшийся в Костанайской области? Это станет известно сегодня вечером
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.01.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нет. Там крутой рабовладелец, его все боятся. Да такой степени крутой, что в городе деда прятали на конспиративной квартире что даже местная полиция не знала где он)))
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Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
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Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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